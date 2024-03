A água potável mais cara do mundo (e por que custa tanto)

o Água melhor No mundo, não são necessariamente os mais caros, mas em muitos casos são iguais. Isto é porque Água boa Queremos dizer água com um sabor especial, que surge de condições específicas, muitas vezes raras. Estas características são difíceis de reproduzir em massa e fazem parte de uma cadeia de abastecimento menos ágil e mais especializada. E daqui preço.

Existem também águas raras, porque são únicas e irrepetíveis. Depois de aberta e bebida (se não estiver em coleção), é difícil conseguir outra garrafa, seja pelo preço ou porque a água da fonte tocada por uma tempestade de meteoros não é infinita.

Os preços são surpreendentes A água mais cara do mundo. Aqui estão as garrafas mais raras e caras do mercado.

A água mais cara do mundo: variantes inferiores a 100 euros

entre Água mais caramuito superior ao preço que se paga todos os dias no supermercado, pode encontrar pelo menos cinco tipos diferentes por menos de 100 euros.

Royal Deeside € 6-8

lá Royal Deeside vem de Escócia Origina-se especificamente no planalto do Royal Vale of Deeside, perto de Aberdeen. É uma água muito popular e conhecida desde 1700 pelo seu bom gosto e supostas propriedades. Propriedades úteis. É descrito como refrescante, revigorante, hidratante e capaz de combater as dores causadas pela artrite.

Ogo-Oxigen no valor de 10 euros



lá Ah, oxigênio Também é conhecida como “água modelo”. Isto é água engarrafada Holanda Que se caracteriza pela peculiaridade de ser enriquecido com oxigênio puro. Por esta razão, supõe-se que tenha propriedades benéficas, por exemplo, estimulando o metabolismo cerebral e fornecendo energia aos músculos.

AquaDeco no valor de 11 euros



para'Água decorativa Foi premiada como a melhor água de nascente não gaseificada do mundo.

10 mil AC no valor de 40 euros



água 10 mil AC Vem de uma fonte offshore Canadá. O preço justifica-se pela dificuldade de disponibilidade.

Vin 5 no valor de 65 euros



água Veja 5 vem de Finlândia É considerada a água mais pura do mundo.

Bling H2O no valor de 85€



Garrafa de Bling H2O Eles são caros porque são feitos de cristais Swarovski. Até a rolha tem um aspecto caro, na verdade está lacrada como se fosse uma garrafa de champanhe.

A água mais cara do mundo: variantes acima dos 100 euros

Entre as águas cujo preço ultrapassa os 100 euros encontramos:

Veliko no valor de 250 euros



Garrafas Félic Eles são feitos para parecerem peças de xadrez. Os mais populares são, em particular, aqueles que representam o rei e a rainha. O destaque é o chapéu, uma coroa dourada associada à realeza.

Kuna Nigari no valor de 420 euros

Kuna Nigari São garrafas de água japonês. É vendido a 420 euros por 750 ml. O valor é dado pelo fato de fluir diretamente de uma fonte localizada debaixo d'água. É de difícil acesso, pois as águas começam a uma profundidade de cerca de 2.000 metros abaixo do nível do mar, numa ilha ao largo da costa do Havai. Com o tempo, a água tornou-se conhecida pelos seus benefícios para a saúde, pelo menos segundo rumores.

Supernário no valor de 9.000 euros



Um litro de supernarewa O seu custo pode atingir os 9.000 euros. É uma das águas mais caras do mundo e o motivo é bastante especial. Neste caso também a água provém JapãoMas a experiência é o oposto de Kuna Negari. Na verdade, diz-se que veio de uma fonte há milhões de anos, que se abriu após uma tempestade de meteoros e uma erupção vulcânica no mar.

Acqua di Cristallo, uma homenagem a Modigliani, no valor de 60 mil euros



Por fim, ao custo de 60 mil euros, existe uma garrafaÁgua cristalina. A água deve vir de França E dê a eles Fiji. O frasco é feito de ouro maciço 24 quilates e foi desenhado por Fernando Altamirano da Tequila Lee em homenagem a Modigliani.