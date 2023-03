XPeng G6, o novo SUV asiático prepara-se para estrear | Powertrain duplo e direção assistida

O quinto Xpeng de produção está pronto para estrear na Auto Shanghai de 21 a 23 de abril de 2023

XpengGenericName Em uma revolução elétrica completa. Na verdade, é hora de apresentações de novas casas em Xangai G6, crossover de tamanho médio Que chegará ao mercado chinês já no final deste ano, e que parece inverter a lógica dos veículos elétricos graças à sua tecnologia de ponta.

O recém-chegado entrará em breve na família Xpeng de SUVs elétricos já à venda em vários mercados de exportação, incluindo a Europa, onde marketing deste formulário No 2024. A mudança faz parte de uma estratégia global da Xpeng, que foi fundada pelo empresário chinês He Xiaopeng em 2014 com o ambicioso objetivo de criar carros elétricos para futuros motoristas.

Detalhes oficiais do novo cinco lugares ainda não foram revelados, embora informações técnicas vazadas confirmem que o G6 tem 4.753 mm de comprimento, 1.920 mm de largura e 1.650 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2.890 mm. Os motores variam de acordo com o tipo de modelo.

Fontes e powertrains

G6 está equipado com b Motor único para a versão de tração dianteira e motores duplos (um para ambos os eixos) na versão de tração integral. Os propulsores fornecerão energia variável, vamos lá 218 kW Do único motor elétrico Ai 358 kW De dois motores 4×4.

Em linha com outros modelos Xpeng, o novo SUV apresenta um design exterior minimalista com um painel frontal sem grade, porta traseira em ângulo agudo e detalhes interessantes, como Luzes dianteiras e traseiras correndo como um Faixa ao longo do focinho e nas costas.

A evidência independente que faz Tesla tremer

Xpeng G6 parece lançar alguma luz sobre O futuro da direção autônoma. Isso é revelado por elementos dentro dos para-lamas dianteiros projetados para abrigar tecnologia avançada de direção autônoma. G6 já Equipado com 32 sensores – Incluindo 2 lidars, 12 máquinas de ultrassom, 5 micro-ondas e 13 câmeras. Esses olhos eletrônicos permitirão que o G6 chegue a todos os destinos com total segurança e conforto para o motorista, que precisará cada vez menos graças a essa tecnologia.

lá O nível de entrada G6 será equipado com uma bateria de ferrofosfato de lítioenquanto o Versão de desempenho Você vai instalar as baterias Projetado especificamente para aumentar o desempenho e a independência. Com o novo G6, a XPeng desafia a Tesla em todos os aspetos, já que os preços também estão em linha com os do Model Y. Na China, o preço de tabela deverá rondar os 27.000-34.000 euros (o preço inicial do Model Y é cerca de 42.000 euros), e até 49.000 euros para o Versão de desempenho.