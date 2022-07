Semana negativa para bolsas europeias, Milão -3,9% com crise do governo

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – A recuperação da última sessão da semana não preserva o equilíbrio da oitava sessão das listas europeias. O índice Eurostoxx 600 perdeu 0,8% em relação ao fechamento da última sexta-feira, durante uma semana marcada pela divulgação dos dados de inflação dos EUA, o maior desde 1981. Piazza Affari paga o preço da crise do governo e fecha a semana 3,9% menor, pior que os principais índices continentais. O Dax40 em Frankfurt registrou -1,2%, o Ftse100 em Londres -0,5%, o Ibex35 em Madri -1,9%, o Aex em Amsterdã -0,3%, quando o Cac40 em Paris fechou inalterado. A nível setorial, a semana na Europa viu as vendas afetadas por todos os setores bancários (-5,2%) e commodities (-5,1%). Entre os sobrenomes, em Milão Saipem colapso (77,2%) com Bieber -14,4% e Tim -12,7%. St (+4,7%), nos dias do anúncio do acordo com a GlobalFoundries para uma nova fábrica na França, a Ferrari (+1,2%) foi salva.

A última sessão positiva da semana

Reversões de setor Frases E a Energia eles pagaram bolsas de valores europeias O que encerrou a sessão final de uma semana nervosa com uma nota positiva, marcada pelo pico da inflação nos EUA e pela incerteza sobre os movimentos do banco central. Na Piazza Avary, o Ftse Mib terminou a negociação com 1,84%, em Paris Cac40 em 2,04% e em Frankfurt Dax40 em 2,76%. Os dados chineses negativos (o PIB do 2º trimestre cresceu apenas 0,4%, o pior número desde o início de 2020 devido à política de “tolerância zero” à Covid) não abrandou a recuperação dos índices continentais, que também forneceram outro relatório. O mercado automobilístico recuou (-16,8% em junho e -13,7% no semestre). O número que deu conforto às listagens foram as vendas no varejo nos EUA: em junho elas subiram 1%, desempenho acima do esperado. Enquanto isso, a temporada trimestral continua: Entre as principais empresas de crédito dos EUA, veio o Citi, que apresentou resultados acima do esperado, mesmo com uma queda de 27% nos lucros. Nesse contexto, a atenção continua focada nos próximos movimentos do Fed, com o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, dizendo que gostaria de ver as taxas de juros à luz dos últimos dados de inflação. para 3,75%-4% no final do ano, acima dos 3,5% assumidos anteriormente. Quanto à Itália, ontem à noite, o presidente da República, Sergio Mattarella, rejeitou a renúncia do primeiro-ministro, Mario Draghi, que enviará comunicados sobre a crise do governo ao Senado e à Câmara dos Deputados na quarta-feira. Internamente, o Banco da Itália elevou hoje sua estimativa do PIB italiano para 2022 para 3,2%, enquanto reduz sua previsão de crescimento para 2023 e 2024. Wall Street fechou em alta (Dow Jones + 2,15%, S&P 500 + 1,92% e Nasdaq + 1,79%) graças a dados de vendas no varejo acima das estimativas.

Spread estável em 223 pips, retorno decrescente

fechamento estável de Spreads entre BTp e Bund Na esteira da ascensão que se seguiu à abertura da crise do governo. No final da sessão, a diferença de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos (Isin IT0005436693) e o mesmo vencimento alemão é indicado em 223 pontos base, inalterado em relação ao fechamento de ontem. Por outro lado, o rendimento do BTp de referência de 10 anos, que ficou em último lugar em 3,36%, caiu de 3,41% durante a noite.

O euro contra o dólar e o petróleo em ascensão

Quanto à moeda, o euro manteve-se a par com o dólar a 1,0091 (1,0019 no início e 1,0067 ontem no final), quando valia 139.791 ienes e USD/JPY a 138,535. O petróleo voltou a subir: o contrato de setembro do Brent ganha 2,27% a US$ 101,37 por barril e o de agosto o WTI ganha 2,21% a US$ 97,9. O preço do gás em Amsterdã caiu: -9,4% para 158,5 euros por megawatt-hora.

Novo colapso da Saipem, bom carro

Em termos de ações, Interpump (+5,6%), Pirelli (+5,57%) e Iveco Group (+5,56%) em Milão terminaram no topo do Ftse Mib. sinal reverso para Saipem (-29,91%), na sequência da notícia de que os Bancos de Garantia da União vão colocar no mercado 68% dos títulos não subscritos pelos investidores no âmbito do aumento de capital, pacote equivalente a 19,8% do capital pós-negociação da Saipem (os bancos detêm cerca de 29 %). As melhores performances da Piazza Afari gravadas por Rcs Mediagroup (+ 15,08%) e Cairo Telecom (+13,46%) graças à “paz” com o fundo Pedra Preta No edifício da Via Solferino em Milão. Hoje, RCS Mediagroup, Blackstone e Kryalos Sgr formalizaram o encerramento da disputa sobre a propriedade de Milão do grupo editorial vendido em 2013 para Kryalos, encerrando assim uma disputa que chegou à Câmara de Arbitragem de Milão e ao Tribunal de Nova York. O acordo alcançado “inclui uma cessão mútua de todas as ações e a RCS concordou em pagar uma contribuição de € 10 milhões para as despesas incorridas pela Blackstone”. Além disso, o grupo editorial vai comprar, ao preço de 59,9 milhões de euros, o edifício localizado na Via Solferino, a sede histórica do Corriere della Sera, parte do complexo Solferino-San Marco-Balzan que é objeto da disputa.