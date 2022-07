Suíça desafia a Holanda com o dever da vitória

No domingo, às 18h, em Sheffield, a Suíça jogará seu terceiro (e espero que não o último) jogo contra o Campeonato Europeu em andamento na Inglaterra. A Holanda, campeã continental, se opõe à partida que os suíços devem vencer se quiserem continuar sua aventura. Uma partida muito especial especialmente para Komba Su, o meio-campista que se tornou indispensável na economia do jogo do Rossocross e autor do primeiro gol contra Portugal. Para ela, enfrentar a Holanda será como um derby, já que ela é meio holandesa por parte de mãe. Sue aprendeu futebol na rua, jogando até os 13 anos, quando se juntou ao Höngg. Ela cresceu no Oerlikon de Zurique jogando com amigos, muitos dos quais, como os irmãos Rodriguez e Stephen Zuber, tiveram uma carreira importante… “Tudo o que aprendi com o arquivo tático, aprendi na rua.”

Desde 2019 em Paris, as suíças conseguem entender a diferença entre o futebol feminino nos Alpes e o futebol suíço… diz Komba Sow, Ele cita a falta de infra-estrutura, má promoção da disciplina no nível juvenil e falta de profissionalismo forçando as meninas suíças a buscar uma carreira para complementar sua atividade futebolística.

Uma vitória sobre a Holanda e uma vaga nas quartas de final da Eurocopa podem representar um impulso importante para todo o movimento do futebol feminino suíço.