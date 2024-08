Mercados de ações hoje, 21 de agosto. As listas de preços na UE estão a tornar-se mais longas. Walmart sai do Jd.com e impacta as ações chinesas

MILÃO – Os mercados europeus prolongaram-se até meio da sessão após uma pausa para reflexão na véspera da sessão, coroando a forte recuperação que caracterizou as oito sessões anteriores. A história da manhã vem do eixo EUA-China e está relacionada com a grande crise que se aproxima no setor de tecnologia de Hong Kong Enquanto o Walmart se prepara para vender sua participação na JD.com (-11%), Gigante do comércio eletrônico Dragon e principal concorrente do Alibaba. Walmart, segundo fontes por ele citadas BloombergAssim, deverão ser angariados 3,6 mil milhões de dólares.

Entretanto, a agência financeira observa que os investidores do mercado obrigacionista estão a apostar na subida dos títulos do Tesouro, na sequência das expectativas de um corte nas taxas da Reserva Federal (seria o primeiro em quatro anos) em Setembro. Na verdade, o número de posições alavancadas em futuros aumentou para níveis recorde antes do simpósio económico anual realizado pelo banco central em Jackson Hole, Wyoming, que começa amanhã. E sempre à luz dos cortes do Fed, desta vez o Financial Times calculou, Quase US$ 90 bilhões fluíram para fundos do mercado monetário dos EUA Na primeira quinzena de agosto, os investidores buscaram retornos atrativos e superaram a redução no custo dos empréstimos.

Do presidente do Federal Reserve Jerônimo Powell Espera-se obter informações sobre o curso da política monetária do banco central. Enquanto isso, chegam aperitivos da ata da reunião do Fed de hoje.