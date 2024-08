Omoda e Jaco, haverá surpresa em 2025? Aí vem o anúncio que você não espera

Omoda e Jaecoo finalmente chegaram à Itália e já prometem surpresas para o próximo ano em termos de novos modelos.

O mundo dos motores, ano após ano, abre-se cada vez mais a novos mercados. Em particular, a transição do endotérmico para o eléctrico abriu literalmente as portas aos chineses, que foram dos primeiros a lidar com esta tecnologia. A quantidade de carros vindos do Leste atingiu números notáveis ​​que paralisaram a Europa Insira tarefas nos automóveis importados por estas empresas, a fim de restabelecer o equilíbrio do mercado.

Nas últimas semanas, a Itália introduziu uma nova marca em Milão, ou melhor, duas. Estamos falando sobre Omoda e JacóQue faz parte da constelação Shiri. Em particular, o véu foi removido Umoda 5um SUV potente e elegante, com características tecnológicas verdadeiramente extraordinárias. Uma verdadeira joia da engenharia cuja fachada quase lembra uma obra de arte.

Qual será o futuro da Omoda?

Durante o evento, Francesco CremonesiDiretor Sênior de Relações Públicas e Comunicações na Itália Omoda e Jacófalar Exclusivamente para microfones TuttoMotoriWeb.it Falando sobre todos os objetivos para o futuro das duas marcas chinesas. Primeiramente Umoda 5 Ele vem com Euro NCAP de 5 estrelas, que é o máximo para o carro. Também oferece aos seus clientes uma garantia de 7 anos e 150.000 km.

A Cremonese também anunciou que já possui um armazém de peças de reposição, disponibilizando as peças necessárias em até 24 horas. Naturalmente, surgiu também uma questão sobre a possibilidade desta Veja Omoda na Itália Bem como ao nível da produção, dado o compromisso do governo de retirar algumas novas marcas.

No entanto, neste sentido, confirmou-se que neste momento os automóveis são produzidos na China, ainda que a fábrica espanhola e a vontade da marca de investir na Europa façam com que nada possa ser descartado nos próximos anos.

Por enquanto apenas foram oferecidos SUVs, mas a questão é se podemos ou não esperar algo diferente no futuro. Cremonês Ele respondeu surpreso:Por enquanto, fabricaremos apenas SUVs e veículos off-road. No entanto, 2025 pode trazer algumas surpresas“Palavras que trazem esperança a esta nova marca que surge no mercado italiano.