Você é um cliente de correio? Se não encontrar um caixa eletrônico, você também pode sacar dinheiro aqui

Você é cliente dos Correios Italianos? Talvez ainda não saiba que como alternativa aos caixas eletrônicos clássicos, você também pode sacar seu dinheiro neste local alternativo

Com o passar dos anos, as alternativas e serviços oferecidos por muitas startups aumentam, porém Correios Italianos ainda Ponto de referência absoluto Em relação aos serviços financeiros que presta. É uma questão de tradição, segurança, garantia e disponibilidade: afinal, em qualquer cidade italiana é fácil encontrar uma estação de correios, e sobretudo em Multibanco postal para levantar o seu dinheiro em caso de necessidade. Assim como O aplicativo pode ser facilmente controlado Mesmo por quem está menos familiarizado com determinadas técnicas.

É muito fácil de acessar e Consultar saldo, Pagamentos e transferências instantâneas Ou não. Mas não são apenas os idosos ou adultos que utilizam estes serviços: muitos jovens, tanto nas primeiras experiências como mais tarde, também decidem contar com Poste. Sempre uma questão de praticidade mas também de alguns serviços interessantes como Pagamentos P2P Eles aproximaram o público mais jovem. O que muitas pessoas, principalmente adultos, talvez não saibam é que existem agentes dos Correios Italianos Outro local onde você pode sacar seu dinheiro como alternativa ao caixa eletrônico.

Onde você pode sacar seu dinheiro fora dos caixas eletrônicos dos Correios italianos?

Além disso, muitas vezes acontece que há longas filas ou não há possibilidade de sacar dinheiro Disponibilidade do dispositivo esgotada. Se a quantia que será colocada no seu bolso não for grande, provavelmente existe uma alternativa disponível: Vendedor de tabaco. “Hoje na tabacaria você pode fazer um saque rápido enquanto faz compras.”Lemos no site dos Correios Italianos. Este é um serviço que já está disponível há algum tempo e – conforme consta no portal – “Produto do Ano 2024” foi escolhido pela comodidade oferecida aos clientes.

A referência não é a todos os tipos de vendedores de tabaco, mas sim a Os pontos de venda PuntoLis estão habilitados para este serviço. Você pode coletar desses sites de Um mínimo de 30 euros e um máximo de 100 euros De acordo com a disponibilidade do comerciante e do serviço, um Com um custo de 1,30€ por transação. Além disso É possível sacar dinheiro nesses sites Mesmo no modo sem cartão. Ou seja, sem a necessidade de cartão físico, mas apenas através do telemóvel com a aplicação dos Correios, tal como também pode ser feito num multibanco. Pressionando a tecla 9 no teclado E então execute o procedimento para Saque através do seu smartphone.

Qual é o custo de saque no banco usando Postepay e BancoPosta

Lembre-se de que com Postepay isso também é possível, se necessário Saques em agências bancárias Mas Al O custo é de 2 euros por operação na Itália e países europeus. Em vez disso, o número sobe para 5 euros mais 1,10% do valor levantado se levantar num multibanco de um banco no estrangeiro e não na Europa. O custo é 1,75€ no banco em Itália e na Europa com o BancoPosta e 2,58€ fora das fronteiras continentais. Números e dinâmicas que convém conhecer principalmente nestes tempos de férias mesmo no estrangeiro.