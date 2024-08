Notas fiscais, não foram canceladas. 60% dos residentes de Nápoles já não pagam após três prestações

Para eles Contas fiscais, abolição dos quinquies está chegando . O trimestre não arrecadou tanto quanto se esperava, porque previa prazos muito curtos para o pagamento das primeiras parcelas e quantias muito elevadas, e porque envolvia uma armadilha muito poderosa: perder o prazo bastava para perder todos os juros. Muitos contribuintes ficaram de fora. « Só em Nápoles e na sua província falamos de 60% “De contribuintes que tiveram problemas para pagar os prêmios cancelados no ano passado, uma quantia enorme.” Giuliana Di Caprio Contador e Presidente da Ampi (Associação de Pequenas e Médias Empresas) em Kasuria. “Muitos impostos foram excluídos, seja pelo prazo de 30 de junho, seja pelo tipo de imposto”, continua. A evasão continua muito alta Seja no momento da avaliação ou no momento da coleta. Portanto, o governo decidiu preparar um trimestre de sucata para superar quais eram os limites do trimestre de sucata. Para dar mais tempo aos contribuintes e incluir um maior número de tipos de impostos.”

Conseqüentemente, redesenhar o sucateamento para atender aos contribuintes. e O desconto deve ser tal que incentive os cidadãos a pagar. Muitas vezes, as ações de execução são utilizadas para induzir os contribuintes a pagar também os impostos cobrados. «No entanto – acrescenta o contabilista – os contribuintes também recorrem a procedimentos legais porque têm consciência do que estão a receber Documentos anteriores à coleta, Assim, com o acréscimo de multas e multas por atraso, eles não têm incentivo para pagar. Parece que o caminho da oposição é o único.” Portanto, novos quintetos deveriam ser criados neste caso.” Incentivo, seja em termos de prorrogação de prazo ou descontos Aos contribuintes é permitido permitir que o Estado recupere mesmo aquilo que não consegue recuperar através de cobranças e que, por vezes, nem consegue recuperar através de ações de execução, “porque muitas vezes notificam bens avaliados, e assim, com recursos e impugnações, pode até evitar pagar .” Conclui DiCaprio.

Vice-Ministro da Economia Maurício Leo Manteve também uma reunião com a ANC (Associação Nacional dos Contabilistas) que emitiu um memorando avaliando a possibilidade de uma nova anistia. O memorando afirmava: “Com o objetivo de estabelecer Caminhos para o apoio ao contribuinte Foi discutida a possibilidade de reabrir as tarifas suaves (a quarta abolição), bem como a introdução de uma nova instituição como uma possível quinta abolição. Cerca de 100 mil pedidos de cancelamento. Estava previsto um “diferimento do pagamento” com um máximo de 72 prestações mensais, o que equivale aproximadamente a um empréstimo do Estado. Mas era uma lei que escondia armadilhas. A partir da armadilha do pagamento: apenas uma parcela não paga foi suficiente para desfazer todo o processo de cancelamento sem todos os benefícios. A dívida, com apenas uma fiscalização, reverteria para a dívida original, incluindo multas e juros. Foi exatamente isso que aconteceu, porque se o governo começou no ano passado reivindicando vitória com a enxurrada de pedidos de adesão à lei de estabilidade, dentro de alguns meses, e em poucas parcelas, então com as primeiras dificuldades voltamos ao ponto de partida . Os impostos que podiam ser abolidos, os que mais poupava, eram os impostos do Tesouro como o IVA e o IRBV. Para multas, apenas os juros são economizados. Espera-se que as reivindicações quíntuplas levem em conta também outros casos.