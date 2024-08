Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 22 de agosto de 2024

Uma sessão incerta para as ações do setor bancário. Algumas reflexões entre as empresas petrolíferas. Webuild funciona bem em MidCap. Bitcoin ultrapassou US$ 61.000

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registrar diferenças fracionárias. 14h10 Ftsimibe Caiu 0,02%, para 33.305 pontos, depois de oscilar entre os 33.277 pontos mais baixos e os 33.436 pontos mais altos. E ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Ele obteve 0,01%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,19%) e Índice FTSE Itália Star (+0,24%). o Bitcoin Ultrapassou os 61 mil dólares (cerca de 55 mil euros). o Spread de títulos Btp O intervalo foi reduzido para 135 pontos O retorno da BTP por dez anos O que equivale a pouco menos de 3,6%. o’euro Ele retornou menos de US$ 1.115. “O dólar continuou o seu declínio, o que parece estrutural, com o EUR/USD atacando o nível 1,116 com a possibilidade de continuar em direção às metas de médio prazo estabelecidas na área 1,128-1,129, sem correções sempre possíveis”, disse ele. Relatou Saverio Berlinzani, analista sênior da ActivTrades. Sessão não confirmada para mim Títulos do setor bancário. Desempenho negativo para Monte dei Paschi di Siena (-0,96%), Popularidade de Sondrio (-0,74%) e Banco BBR (-0,87%). Alguns pensamentos intermediários Ações do setor petrolíferoIsto depois de o preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato expira em Outubro de 2024) ter voltado para acima dos 72 dólares por barril. Entonação negativa l Saipem (-1,26%) e L Tenaris (-0,79% para 12.505€). CONSTRUÇÃO WEB Ganhou 2,63% para 2.418 euros. A empresa anunciou que sua subsidiária americana Lane conquistou o contrato para a construção do Túnel Palisades, em Nova Jersey (EUA). O valor total da encomenda é de 466 milhões de dólares (427 milhões de euros), dos quais 35% são parte de Lin. READ Pirataria destrói um quarto do mercado de livros – Eventos



“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”