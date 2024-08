PIB da OCDE cresce, mas Itália ocupa penúltimo lugar no G7 – Notícias

O PIB está a aumentar na região da OCDE e a Itália ainda está atrás dos países do G7. De acordo com as últimas atualizações da OCDE, os Estados-membros alcançaram um crescimento a uma taxa média de 0,5% no segundo trimestre de 2024, mantendo assim o ritmo dos três meses anteriores.

Por outro lado, o ritmo do G7 acelerou, passando de +0,2% no primeiro trimestre para +0,5% no segundo trimestre, mas a Itália está a lutar para acompanhar: o crescimento do PIB da península no segundo trimestre do ano estagnou em +0,2%, desacelerando em comparação com +0,3% no primeiro trimestre. Um balanço que coloca a Itália no penúltimo lugar entre os países do G7 em termos de crescimento do PIB no segundo trimestre do ano. Apenas a Alemanha tem um desempenho pior e fica abaixo de zero.

O declínio do PIB alemão, que caiu de +0,2% no primeiro trimestre para -0,1% no segundo trimestre, foi impulsionado por um declínio no investimento fixo bruto em máquinas e equipamentos, bem como por um declínio no sector da construção. Em vez disso, o crescimento do PIB dos EUA, impulsionado pelo consumo privado, é de +0,7% e acima dos +0,4% no primeiro trimestre. Houve também uma ligeira aceleração no Canadá (de 0,4% para 0,5%), enquanto o ritmo da França permaneceu estável em +0,3%. Por outro lado, o Japão está a superar todos os outros países do G7 no segundo trimestre de 2024 e a recuperar +0,8% face aos -0,6% no primeiro trimestre do ano.

Graças ao aumento do consumo privado. No entanto, comparando os dados de ano para ano, a economia japonesa é a que sofreu o declínio mais grave entre os países do G7: -0,8% entre o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024. Em vez disso, são os Estados Unidos quem isso No grupo. Entre os sete que cresceram mais do que qualquer outro nos últimos 12 meses.

No geral, entre os países da OCDE para os quais existem dados disponíveis, mais de metade das economias desaceleram no segundo trimestre de 2024. Acima de tudo está Israel, que caiu de 4,1% no primeiro trimestre do ano para zero, 3%. . O Chile e a Colômbia também estão a diminuir, mas ainda na faixa positiva, enquanto a Suécia, a Letónia, a Lituânia, a Hungria e a Coreia estão a cair abaixo de zero. Mas as notícias são boas para a Polónia, Costa Rica, Irlanda e Países Baixos, que tiveram o melhor desempenho na região da OCDE.

