Banks parte para o ataque. Os clientes que compram BTP são “afetados”.

o BancosAgora eles vão “ao ataque”. À medida que a facilidade de utilização do BTP diminui, as instituições bancárias voltaram a esta situação Entre em contato com seus clientes Logo depois, compraram títulos do governo por meio de suas contas de títulos.

O objectivo do banco, tendo em conta a vontade demonstrada de investir do cliente, é fazer com que o capital do aforrador não seja destinado a obrigações BTP ou similares – cujo dinheiro vai directamente para o Estado e dos quais os bancos não recebem qualquer comissão – mas venha para Produtos financeiros criados pelo próprio banco Ou pelo qual se espera que ele pague uma quantia generosa comissão.

Os bancos estão no ataque e oferecem produtos mais atrativos que os BTPs

Estes produtos, após os últimos anos em que os rendimentos das obrigações governamentais eram difíceis de bater, por assim dizer, parecem agora confortáveis ​​aos olhos dos clientes. E muitas vezes são. Mas preste atenção aos custos de gestão e às comissões esperadas.

É importante ler todos os detalhes do contrato de subscrição antes de investir, mesmo que o seu contrato esteja entre esses detalhes Bancos mais segurosIsso é para ter certeza do que você está comprando, quais são os riscos e quaisquer benefícios.

Produtos que superam os BTPs

Embora estáveis, os actuais rendimentos líquidos das obrigações BTP, que atingem um máximo de 4,30% nos prazos mais longos, já não são suficientes para muitos investidores.

A partir de Contas de depósito Que, com bloqueio apenas de liquidez de curto prazo (24 meses), oferece hoje um retorno líquido superior a 3%.

Até dinheiro incluído Títulos de alto rendimento Está começando a parecer particularmente interessante porque os retornos excedem 7% porque é mais arriscado. No entanto, os produtos financeiros a que estão expostos podem ultrapassar 8% do retorno líquido Mercados emergentes.

E não devemos esquecer os produtos de ações com um bom equilíbrio de riscos, que, em média, oferecem hoje retornos mais elevados do que os títulos do governo.

Se acabou de comprar títulos públicos e o seu banco o contacta para lhe oferecer outros produtos financeiros, avalie todas as opções que estão na mesa, sem se esquecer de respeitar o seu apetite ao risco e lembre-se que, ao contrário dos títulos BTP, a maioria dos outros ativos não beneficiam de um taxa Imposto preferencial de 12,5% e garantia de reembolso do capital investido no vencimento.

Isenção de responsabilidade



As informações e considerações contidas neste artigo não devem ser utilizadas como base única ou principal para a tomada de decisões de investimento. O leitor mantém total liberdade em suas escolhas de investimento e total responsabilidade em realizá-las, pois só ele conhece sua disposição de arriscar e seu horizonte temporal. As informações contidas no artigo são fornecidas apenas para fins informativos e sua divulgação não constitui nem deve ser considerada uma oferta ou solicitação de poupança ao público.