Ações dos EUA, setores que impulsionam o crescimento

Apesar das flutuações de mercado de curto prazo,Ações dos EUA Ainda há espaço para avançar, especialmente impulsionado por sectores como o Farmacêutica e tecnologia. É um ponto de vista Christoph Nagygestor de fundos Comgest Crescimento América para comgest, Isso mostra alguns exemplos de empresas com boas perspectivas de crescimento.

O primeiro é Johnson & Johnsonque reportou fortes resultados, com vendas de produtos farmacêuticos superando as expectativas, apoiadas principalmente pelo forte desempenho no negócio de oncologia.

Outro exemplo é Medtec. “A divisão de ortopedia da empresa registou uma aceleração no crescimento do volume de negócios graças à plataforma robótica, cuja dinâmica inovadora beneficiou o setor cardiovascular”, explica o diretor.

também Cintas Apresentou bons resultados, com lucros superando as expectativas do mercado. “A empresa continua a adicionar novos clientes aos seus programas de aluguer de uniformes, ao mesmo tempo que aumenta a venda cruzada de produtos relacionados, indicando oportunidades de mercado significativas para o futuro.”

“Apesar da volatilidade do mercado no curto prazo, continuamos a concentrar-nos em empresas que estão bem protegidas da concorrência e capazes de proporcionar crescimento de lucros e retornos de capital acima da média no longo prazo, que compramos quando vemos um desconto no seu valor intrínseco, ”conclui Nagy.