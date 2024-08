Biscoitos da marca MD | Você pode comprá-lo por um preço ridículo, mas com o rótulo real custa 1,50 euros a mais: qualidade 100% italiana

A marca MD é capaz de fornecer produtos da mais alta qualidade. Paga-se apenas 1,50€ pelos biscoitos mas são produzidos por uma grande empresa.

Os produtos que compramos em cadeias de supermercados sem marca não são uma segunda escolha, mas simplesmente o outro lado da moeda do valor alimentar. Isso é o que aprendemos recentemente.

As lojas de descontos sempre existiram e, em outras partes do mundo, não são apenas simples supermercados, são lojas para vocêUma verdadeira escola de pensamento. Você compra em uma loja de descontos porque é conveniente, mas isso não significa que não existam produtos de baixa qualidade.

Nos últimos anos, os italianos decidiram abandonar pontos de venda decorativos, Para abraçar descontos. Como você diz? Isso é feito por necessidade e virtude? Não há nada mais verdadeiro, tendo em conta o aumento dos preços e o declínio do poder de compra dos nossos salários.

Muitos fabricantes na Itália, em relação setor de alimentos, Que oferecem seus produtos não apenas com a marca mais popular do mercado, mas também com as chamadas submarcas, mas ao contrário das marcas secundárias, são mais convenientes.

Economize parte das despesas

O slogan do ano passado é “Definitivamente”salvando”Mas isto não deve traduzir-se em rendição. Os italianos querem poupar mas não querem abrir mão dos produtos que sempre consumiram. Por isso decidimos recorrer a descontos.

O que aprendemos recentemente é que alguns produtos que consideramos submarcas são, na verdade, produtos de empresas muito grandes. Isto é o que acontece em todas as lojas de descontos e, aparentemente, também em Maryland, A série é muito apreciada pelos italianos.

Seus biscoitos: Este é o que ele produz

Os biscoitos MD são produzidos pela Biscoitos Vincenzicerteza quando se trata de pastéis secos e muito mais. Você só pode pagar € 1,50 por eles e são perfeitos para o café da manhã. A empresa Vincenzi, muito recomendada por todos, também produz outra série de produtos.

Os biscoitos Eurospin também são produzidos na mesma fábrica. Resumindo, nada mais que uma submarca.