Colapso da indústria automobilística, alerta vermelho – Libero Quotidiano

Ignazio Stagno 24 de agosto de 2024

enquanto Chanceler alemão, Olaf Scholz, Se entrar em disputas entre a sua maioria, a grande locomotiva da Europa corre o risco de acabar do seu lado. Pelo menos para um setor vital como este Para a indústria automobilística. A indústria alemã de componentes está em apuros. Nos últimos dias, três sinos de alarme tocaram, um após o outro. A primeira diz respeito à Bbs, fabricante histórica de jantes que também foram instaladas em carros de corrida de Fórmula 1. Na verdade, Schiltach entrou com pedido de falência. Esta certamente não é a primeira vez. Em 2007 já existiam os primeiros sinais de “queda”, e em 2023 chegou a procura que levou à aquisição da ISHManagement Services GmbH, componente do grupo turco “Holding”. Esta situação está a causar consternação entre os trabalhadores: 240 trabalhadores ficaram sem remuneração. Os únicos sobreviventes de uma redução drástica que reduziu as 500 unidades anteriores a 2023 em mais da metade. Aparentemente, o pagamento dos salários atrasados ​​foi concluído nas últimas horas, mas Bbs decidiu depositar os livros contábeis no administrador judicial nomeado pelo Tribunal de Rottweil.

O segundo sinal de alerta diz respeito ZFlíder em componentes de transmissão. Espera-se uma redução significativa de pessoal até ao final de 2028, o que resultará numa redução de 14.000 funcionários dos 54.000 atualmente na linha de montagem na Alemanha. Na verdade, um quarto da força de trabalho será despedida das fábricas. Nesta frente, a corrida frenética pela electricidade desempenha um papel importante. “Apesar da situação atual do mercado, uma coisa é certa: o futuro pertence à mobilidade elétrica”, disse o CEO Holger Klein, “e continuaremos a investir significativamente nela”.

Mas aparentemente eles têm alguns problemas em Berlim em relação à electricidade, e aí vem a terceira bandeira vermelha. Na verdade, a fábrica da Tesla (a única na Europa) em Gruenheide, perto de Berlim, sofrerá um forte abrandamento nos seus planos de expansão: “Estamos confiantes que o mercado irá recuperar. “É apenas uma questão de rapidez e timing”, disse o gerente da fábrica, Andre Tereg. Depois foi mais claro: “Não investiremos vários milhares de milhões de dólares na expansão da fábrica sem sinais claros do mercado de que isso é necessário”. Terrig também fala sobre redução de quadro de funcionários: “Nosso planejamento inicial no início do ano previa um crescimento muito mais forte, o que não se concretizou. “Eliminamos rápida e silenciosamente 400 empregos por meio de um programa de indenização atraente.”

fábrica Grünheide Pode contar com aproximadamente 12.000 pessoas. Mas neste momento estamos a falar de aumentar a produção apenas a longo prazo. Resumindo, você está examinando o horizonte, mas tirando o pé do acelerador. As escolhas serão feitas com sabedoria. Para completar o quadro, há a falência da Recaro, famosa empresa teutônica que produz assentos para carros de corrida (mas também para assentos de alguns estádios na Europa). A empresa está passando por uma crise e entrou com pedido de falência no tribunal de Esslingen. A empresa já entrou em concordata. 215 funcionários estão com seus empregos em risco. Apesar da abertura ao mercado de cadeiras infantis, recuperar a sorte da fábrica Kirchheim Unter Tek, segundo analistas, parece ser um desafio assustador. Os problemas da BMW também estão a criar mais deslizamentos de terra no sector. A montadora alemã fará recall de mais de um milhão de carros na China devido a riscos potenciais Para o airbagA Administração Estatal Chinesa de Regulação do Mercado (SAR) também anunciou, explicando que a medida inclui automóveis produzidos e importados no país asiático de 2003 a 2017.

Finalmente, para completar o quadro de uma economia agora em crise, existem dados do último inquérito “flash” Hcob PMI desenvolvido pela S&P Global, que atesta que a economia alemã também se contraiu em Agosto. O Índice Composto Hcob PMI obteve 48,5 pontos. Está abaixo dos 49,1 de julho e está mais longe do limite de 50 que separa o crescimento da recessão fabricação O índice registou uma nova desaceleração acentuada, atingindo 42,1 pontos face aos 43,2 pontos do mês anterior, registando a quinta queda mensal consecutiva. “Um desastre”, segundo analistas.