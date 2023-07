China-Argélia: Visita de Tebboune continua e anúncio de investimentos de US$ 36 bilhões

Mais de 36 bilhões de dólares de investimento chinês na indústria argelina, novas tecnologias, transporte e setores agrícolas. O anúncio foi feito pelo presidente argelino Abdul Majeed Tebboune Durante sua visita, que continua ChinaQue começou em 17 de julho com o objetivo de fortalecer as “relações fortes e profundas” entre a Argélia e Pequim. Durante o encontro de Tebboune com representantes da comunidade argelina em ChinaO presidente qualificou os resultados da visita como “muito positivos”, destacando os projetos e acordos concluídos com o seu homólogo chinês, que são “grandes e mutuamente benéficos”. A seguir, o presidente argelino acrescentou que a sua visita à China “abriu horizontes de investimento” entre os dois países, sublinhando que a Argélia “pretende estreitar as relações económicas com os dois países”. PequimTebboune concluiu: “A produção argelina está aumentando significativamente e os produtos argelinos são procurados nos mercados internacionais”, enfatizando que “a Argélia tem boas relações com a China, Turquia, Rússia, Catar e países amigos da Europa, como Itália e Portugal”.

Ministro de Comércio e Promoção de Exportações da Argélia, O bom é azeitonaA China anunciou a instalação de uma fábrica de veículos elétricos no país do norte da África. lá China O ministro acrescentou que ocupa o primeiro lugar no comércio com a Argélia, com um grande volume comercial, lembrando que a visita e os acordos alcançados abrirão amplos horizontes nas áreas de produção, investimento, exportação e importação, entre outros aspectos estratégicos e geopolíticos. O Ministro do Comércio manifestou a esperança de que os acordos estratégicos assinados permitam à Argélia tornar-se numa plataforma comercial em África e no mundo árabe, fortalecendo assim as relações com a China. De acordo com o ministro, foi feito um acordo preliminar com a comissão mista, visando a elaboração de uma lista de commodities que serão exportadas para a China, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio entre exportações e importações, que neste momento se inclinam a favor da China. Oliva Ele também confirmou que foi acordado ontem com o ministro chinês do Comércio para determinar as matérias-primas disponíveis na Argélia que a China precisa para iniciar as operações de exportação.

ainda ontem, tebboune Ele se encontrou com o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Qiang, no Palácio do Povo em Pequim, no segundo dia de sua visita oficial à China. durante as conversas, tebboune Anunciou que a Argélia procura, através da sua parceria estratégica com a China, reforçar o seu papel em África e no mundo. O presidente argelino felicitou ainda o primeiro-ministro pelos projectos estratégicos de investimento que a China pretende implementar na Argélia, como o caminho-de-ferro Gara Djibouti Bechar e a fábrica de produção de baterias de lítio. Por seu lado, o primeiro-ministro chinês confirmou que a visita tebboune Reflete a profundidade das relações entre os dois países. No mesmo dia, Tebboune se reuniu com o presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Lijie. Durante o encontro, o presidente argelino manifestou a intenção de constituir um comité conjunto para desenvolver a parceria entre a Argélia e a China e beneficiar da experiência económica, política e militar de Pequim.

Durante a conversa com o presidente chinês Xi JinpingNo entanto, surgiu a necessidade de fortalecer a cooperação na frente de defesa e segurança, reafirmando a intenção de se apoiarem mutuamente na proteção dos interesses mútuos, soberania e integridade territorial de cada um. Os dois presidentes também presidiram à assinatura de 19 documentos, entre acordos de cooperação e memorandos de entendimento entre os dois países. Durante o encontro, Xi e Tebboune concordaram em ampliar a cooperação também no setor petroquímico e nas frentes de aviação, infraestrutura, energia nuclear e energia renovável.

A visita tem grande importância econômica dada a presença de representantes de pelo menos 150 empresas argelinas tebboune. O país do norte da África tem importância estratégica para a China, que depende principalmente de sua localização no Mar Mediterrâneo. As relações entre Pequim e a Frente de Libertação Nacional no poder na Argélia datam do final dos anos 1950. Em 2014, a Argélia foi o primeiro país árabe a firmar uma parceria estratégica abrangente com a China. Os acordos de segurança alcançados por Pequim até agora provocaram preocupação generalizada nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que se opuseram veementemente ao acordo recentemente assinado com as Ilhas Salomão.

Deve-se notar que a Argélia faz parte do Reino da Arábia SauditaE os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito estão entre os cinco países árabes que se inscreveram para ingressar no grupo BRICS, que atualmente inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, Irã, Indonésia, Bangladesh e Argentina fizeram o mesmo pedido. E Argel, no dia 27 de março, havia recebido luz verde de Pequim para entrar no grupo, conforme anunciado pelo Embaixador da República Popular em Argel, Li Jian. Li Jian enfatizou em uma mensagem postada em seu perfil oficial no Twitter que a China e a Argélia estão “unidas por uma sólida amizade tradicional e sempre se tratam igualmente, sem prejudicar os interesses um do outro”. O embaixador chinês explicou que isto “indica o elevado nível das relações bilaterais”, evidenciado pela forte presença de Pequim na economia argelina.Argélia No setor de infraestrutura, graças a grandes iniciativas como a Grande Mesquita em aljeriaE a auto-estrada entre o Oriente e o Ocidente e o complexo olímpico de Oran”. O diplomata sublinhou ainda que “desde 2013, a China é o fornecedor número um da Argélia no sector comercial, oferecendo produtos de alta qualidade a preços acessíveis aos consumidores argelinos.”

Leia também outras notícias sobre Nova News

Siga-nos nos canais de mídia social da Nova News em FacebookE TwitterE linkedinE Instagram, cabo