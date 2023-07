Viagem de pesadelo para o influenciador Marco Ferrero: “Três horas trancado em um avião sem ar condicionado sobre Málaga – Milão” – VÍDEO

Fechamos o avião por três horas Não há AC Com 42 graus lá fora. Eles nos forçaram a descer depois que as pessoas ficaram doentes.” Para denunciar é o influenciador italiano conhecido como forma de realizaçãoisso está dizendo Marco Ferrerocom um vídeo postado no TikTok em que vemos pessoas sofrendo e algumas ambulâncias rodando na pistaaeroporto de MálagaEspanha, incluindo a viagem Milão Malpensa. O vídeo de Ferrero rapidamente se tornou viral (1 milhão e 200 mil seguidores no TikTok, quase meio milhão no Instagram), e a Liga de Defesa do Consumidor também interveio no assunto.

“A história do passageiro é uma alucinação – afirmou Ivano Giacomelli, Secretário Nacional de Símbolos – e ainda mais as imagens. Há pessoas Termostato claramente testado. Alguns deles, exaustos, foram resgatados na estrada por uma ambulância e equipes médicas. Vamos pedir à Ryanair que explique o que aconteceu – diz Giacomelli – porque o que aconteceu não pode ser descartado como um simples acontecimento inesperado. Estamos nos referindo não só ao atraso, mas também ao tratamento reservado aos passageiros, confinados por horas em um avião com temperaturas sufocantes entre desmaios e ataques de pânico. Exigimos respostas da Ryanair, bem como intervenções imediatas e concretas para compensar aqueles que sofreram com esta provação.”