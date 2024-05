11,2 mil milhões de euros

situação Valor Btp Não conseguiu atingir ou aproximar-se do limite de 12 mil milhões de euros esperado na véspera, mas a operação ainda assim confirmou-se como um sucesso para o Tesouro italiano, que esta manhã também atribuiu 9 mil milhões de obrigações BTP de médio prazo com rendimentos interessantes.

Pouco mais de 11 bilhões foram colocados

O Ministério da Economia e Finanças confirmou que a subscrição está encerrada 11.226,556 milhões de euros e captados 384.295 contratos Registrado no mercado MOT operado pela Borsa Italiana. Isso é muito menos do que os 18 mil milhões de dólares angariados no final de Fevereiro, mesmo que a soma das duas emissões dê um valor muito respeitável de 29,2 mil milhões de dólares angariados em dois meses.

O BTP Valore foi lançado no ano passado e está atualizado Total 53,7 bilhões Do euro. Em Fevereiro passado, novamente com o BTP Valore a seis anos, o Tesouro arrecadou 18,32 mil milhões de euros, enquanto na emissão de Outubro de 2023 (maturidade a 5 anos) parou nos 17,19 mil milhões de euros e na primeira (maturidade a 4 anos) fixou-se em 18,19 mil milhões de euros.

Retornos mínimos confirmados

O tesouro então Preços mínimos garantidos são garantidos Anuncie antes de iniciar a colocação: o que é igual 3,35% nos primeiros três anos e 3,9% nos anos seguintes três. Para quem vai manter o título até os 6 anos, ele estará lá também Bônus de fidelidade de 0,8% O que eleva o retorno efetivo do investimento para 3,68%, o que é uma taxa muito interessante face às praticadas no mercado neste momento e certamente não repetível, tendo em conta que o Banco Central Europeu se prepara para reduzir as taxas de juro em junho.

Outros 9 bilhões de BTP foram colocados

No’Leilão regular de médio alcance Foi realizado esta manhã então Arrecadou outros 9,25 bilhões Do euro. Em particular, o Tesouro colocou 2 bilhões de BTP de 3 anos com vencimento em 2027 com rendimento de 3,32%, o que é estável em comparação com o anterior, 1 bilhão de BTP de 3 anos com vencimento em 2026 com rendimento de 3,28% e 4,5 bilhões de 7- ano, títulos BTP com rendimento de 3,52%. Também foram colocados títulos de longo prazo: 1 bilhão de títulos BTP de 16 anos com vencimento em 2040, com rendimento de 4,14%, e 750 milhões de títulos BTP de 50 anos com rendimento de 3,96%.