Meteorito avistado em Portugal: exibição incrível em Castro Dire, em vídeo

céu Portugal Recentemente, eles vivenciaram um evento celestial incomum: uma bola de fogo iluminou a noite, deixando os observadores sem palavras. Este fenómeno excepcional ocorreu na noite de 18 e 19 de maio de 2024, e chamou a atenção de muitos pela sua intensidade e pelo carácter deslumbrante das imagens captadas. O meteorito foi claramente avistado por milhões de pessoas em toda a Península Ibérica, incluindo áreas próximas Espanha. O meteorito caiu em uma área Castro Dyera poucos quilómetros a sudeste do Porto, onde especialistas procuram partes da rocha espacial.

Uma bola de fogo é um meteoro particularmente brilhante, que se inflama ao entrar na atmosfera da Terra, criando um raio de luz brilhante. O evento em Portugal mostrou o poder e a beleza destes corpos celestes, o que ficou claramente demonstrado no vídeo que se espalhou nas redes sociais. A bola de fogo disparou pelo céu noturno, produzindo um rastro de luz e um rugido que assustou e surpreendeu os espectadores.

Composição e propriedades das bolas de fogo

As cores e a intensidade das bolas de fogo dependem da sua composição química. No caso da bola de fogo portuguesa, a luz intensa e as cores brilhantes observadas foram resultado da queima dos materiais que compõem o meteorito. Estes eventos, embora raros, estão bem documentados na comunidade científica e constituem uma oportunidade única para estudar a composição e o comportamento dos meteoritos em contacto com a atmosfera terrestre.

Segundo os especialistas, os carros de corrida podem viajar a velocidades surpreendentes, por vezes ultrapassando os 75.000 quilómetros por hora, como foi o caso de um fenómeno semelhante registado recentemente em França. A velocidade e o atrito com a atmosfera fazem com que o meteorito queime, criando um espetáculo de luzes que deslumbra entusiastas e curiosos. Os cidadãos que avistaram o meteorito ficaram muito surpresos: apressaram-se em imortalizá-lo com fotos e vídeos, que imediatamente circularam nas redes sociais. Um vídeo do meteoro se tornou viral, mostrando um impressionante rastro de luz remanescente no céu.