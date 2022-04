A partir de 1º de maio, você só precisa usar máscara em bares e restaurantes. É aqui que ficam até 15 de junho

Dr..para mim 1º de maio Você não precisa mais usar máscara Para comer dentro de casa em fita e em Restaurantes, e não servirá no local de trabalho. Isso se aplica a trabalhadores de serviço ou produção, bem como clientes. A Federação Italiana de Expositores Públicos aplaudiu a decisão do governo. “É um verdadeiro sinal de normalidade”, disse o vice-presidente. ALDO Corsano.

Mas isso não é tudo gratuito. O governo decidiu estender o uso de máscaras em ambientes fechados até 15 de junho em alguns contextos. Na verdade, você terá que continuar usando-os transporte público local Está longa distânciano decorrer Shows são abertos ao público nos cinemasNo teatrosElefanteLocais de entretenimento E música ao vivo e para todos Eventos e competições esportivas indoor. lá Já está previsto que o uso de máscaras, cirurgicamente ou mais profilaticamente, para a escola seja prorrogado até o final do ano letivo 2021-2022. As exceções são crianças até 6 anos e pessoas com doenças incompatíveis com o uso desses dispositivos de proteção.

Mas não é só isso, os trabalhadores, utentes e visitantes dos estabelecimentos de saúde, sociais e de assistência social, incluindo lares de idosos, também devem usá-los.

A partir de 1 de maio, não há máscaras em bares e restaurantes interiores “é um verdadeiro sinal de normalidade”

O vice-presidente da Fipe Confcommercio disse que a suspensão da obrigatoriedade de máscaras em bares e restaurantes a partir de 1º de maio decidida pelo governo “é um verdadeiro sinal de normalidade” Aldo Corsano. E disse: «Fomos nós que mais carregamos a cruz desta epidemia do que outros – disse – os primeiros a fechar, e os últimos a abrir, e retirou este símbolo da epidemia. Então é um sinal inusitado para nós, porque quem vem à nossa sede, com familiares, com entes queridos, vem se renovar. Agora temos que voltar ao trabalho e pensar em fazer as pessoas se sentirem bem, a pensar na qualidade do produto, seja bem-vindo. Mas também para trazer de volta os jovens funcionários que nos deram as costas nesses dois anos porque a falta de confiabilidade do nosso trabalho removeu essas habilidades e conhecimentos que eram os ativos extraordinários do nosso setor. este ano1 de Maio É um dia de trabalho e as instituições públicas voltando à normalidade.”

Máscaras dentro de casa até 15 de junho, aqui é onde

Para o governo, não se trata de liberdade para todos. Será necessário continuar a usar máscaras dentro de casa transporte público local Está longa distânciaE Nos cinemasNo teatrosElefanteLocais de entretenimento E música ao vivo e para todos Eventos e competições esportivas indoor.

Não só isso, mas eles terão que continuar fazendo isso também TrabalhadoresE Comercial E Visitantes a partir de Instalações de saúdeE parceiro de saúde E bem-estar socialE Incluindo RSA.

Enquanto isso, Em todos os outros locais de trabalhosem distinção entre público e privado, A máscara só será altamente recomendada.

Ministro Speranza: “O estado de emergência foi aprovado, mas não a epidemia”

Ministro da Saúde Roberto Speranza Ele não quer baixar a guarda de qualquer maneira. Ele disse: “Nós superamos a emergência Não estamos fora da epidemia e ainda é preciso cautela. Apelamos também à intensificação da campanha de vacinação da quarta dose para mais de 80 pessoas vulneráveis. Estamos em um estágio crucial, mas temos diferentes ferramentas para gerenciá-lo. No entanto, o legado desta pandemia deve ser não só as dificuldades, mas também a consciência da importância das políticas de saúde e a consciência de que podemos dar um passo em frente”.

Reda Bassetti

Matteo Bassettidiretora da Clínica de Doenças Infecciosas da Policlínica San Martino de Gênova, foi uma das mais leais defensoras dessa virada e agora expressa alívio: “Devemos sair dessa lógica perturbadora de restrições e multas. Chega de empenho de máscara, contra o covid precisamos de uma nova vacina para a quarta dose direcionada para as variáveisAcho que é hora de parar de tratar os italianos como um bando de tolos. Os italianos mostraram que são os responsáveis ​​pela tendência de vacinação. Estamos à frente da Europa, com Espanha e Portugal, em número de vacinas. Os italianos foram vacinados porque perceberam que era a única maneira de responder ao vírus, não o corredor verde. A posição do governo de continuar a implementar medidas restritivas é única na Europa. Isso nos envergonha clinicamente. As máscaras do primeiro de maio? Seja uma recomendação para pessoas vulneráveis, mas não mais multas. Acho que precisamos sair dessa lógica ambígua que estragou a máscara. Após esses dois anos de compromisso, tornou-se um dogma. Somos um dos países europeus que mais lidam com vírus.”