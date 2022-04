“A ditadura absoluta do líder, uma deriva sem volta.” Pontos turísticos de Berlinguer? – Gratuito diariamente

Francesco Friedla 29 de abril de 2022

Definitivamente não é a primeira vez que Maurício Magnone fale mais alto. Agora, o jornalista do Rai 3 está cantando contra “ditadura absoluta“O maestro da orquestra. Sem citar os nomes, sem acusar ninguém em particular, mas a mensagem – para os de dentro – parece bastante clara. A face histórica do Linyanut Falando durante uma entrevista com Corriere della Serafala sobre talk shows e, portanto, sobre o caráter do líder da banda.

Nesse ponto ele deixa uma aura de mistério com um tiro de canhão real. “Você não precisa de regras (talk shows, entãoimposta de fora, É o suficiente para voltar à TV passadacom administradores de rede, observadores e autores como deve ser, a fim de Evite a ditadura absoluta do inquilinoE de novo acrescenta: “Agora o maestro da orquestra decide quem convidar, que linha dar ao programa, tudo – comenta -. O programa não é para quem o conduz, Mas a opinião que o transmite Ela tem que retomar seu papel.”

De acordo com o Manioni completamente desencadeado, éDeriva sem retorno. O maestro se sente compelido a exagerar para atrair mais espectadores, enquanto o rai deve buscar uma referência de qualidade. Assim, as classificações de conversas caem. É hora de repensar uma TV mais inteligente, menos impetuosa, onde o debate seja uma oportunidade de reflexão e confronto civil entre ideias, ao invés de criar novos monstros”, insiste.

Mas para quem é Manione? Você está mirando em alguém em particular? É muito fácil, de fato, encontrar nas entrelinhas com que a velha rixa foi Bianca Berlinger (assim como com Franco Di MareRay diretor 3). De fato, quando Mannone esclareceu que “não há necessidade de regras para conversas impostas externamente”, ele parece estar se referindo justamente ao evento lançado por Diouf Alessandro Orsini para Papéis brancos. Em suma, essas regras para Magnone são inúteis, mas a “ditadura absoluta” do líder deve ser abolida. Qualquer resposta aguardando…