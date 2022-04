Sony Interactive, novas nomeações: Marco Salita torna-se General Manager do Sul da Europa

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou a nomeação de Liliana Laporte, vice-presidente de vendas globais de canais da EMEA. Como parte dessa nova missão, Laporte liderará a estratégia comercial da PlayStation na Europa, Oriente Médio e África, com o objetivo de fortalecer os negócios globais da PlayStation na região. Laporte, tendo anteriormente ocupado o cargo de Diretor Geral para a região Ibérica e Mediterrânea, foi promovido em dezembro de 2015, e posteriormente também para os Territórios Adriático e Balcânicos em 2018. A reorganização da empresa também prevê novas nomeações para o hub EMEA. Entre outras coisas, Marco Salita assume o cargo de General Manager Southern EuropeAlém de continuar a servir como líder regional para a Itália. “Estou honrado em assumir este novo papel e orgulhoso de poder contribuir para o crescimento da marca em todo o sul da Europa”, disse Salita. “Nosso objetivo é continuar oferecendo incríveis experiências de entretenimento PlayStation para o público mais amplo possível.” Ex-Gerente Geral da Sony Interactive Entertainment Itália desde abril de 2012, Marco Salita ingressou na empresa em 2010, no cargo de Diretor de Vendas. A partir de janeiro de 2019, Salita também ocupou o cargo de Presidente da IIDEA (Associação Italiana de Entretenimento Digital Interativo), uma associação que representa a indústria de videogames na Itália.

“O maior ponto de venda do hub da EMEA é sua diversidade cultural”, disse Laporte. “Esta é uma região com consumidores e fãs de mais de uma centena de países, caracterizada por diferentes idiomas e estilos de vida extraordinariamente ricos e diversificados, que demonstram sua paixão pelo jogo das mais diversas formas. Isso mostra o quão importante é o papel dessas regiões no fornecimento de conteúdo personalizado, inovador e culturalmente apropriado”. Laporte participará ativamente da missão do Grupo Sony de alcançar 1 bilhão de usuários conectados em todo o mundo. “Liliana desempenhará um papel fundamental na reversão apropriada do negócio PlayStation na EMEA”, disse Veronica Rogers, vice-presidente sênior, chefe de vendas globais e operações comerciais da Sony Interactive Entertainment. “Temos o prazer de trazer sua visão estratégica para as regiões EMEA da SIE com o objetivo de expandir o alcance do PlayStation para mais fãs.” Laporte faz parte do grupo Sony desde 2005, quando se juntou à Sony Pictures Home Entertainment e à Sony Computer Entertainment Portugal como gestora de vendas. Desde então, ocupou vários cargos de gestão, todos com responsabilidades crescentes. Desde 2018, ele atua como o atual Gerente Geral.