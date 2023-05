United Airlines abre novo serviço diário direto entre Roma e São Francisco – Italiavola & Travel

A United conecta mais aeroportos italianos com os EUA do que qualquer outra operadora



Durante a temporada de verão de 2023, a companhia aérea planeja dez voos diretos diários da Itália para os Estados Unidos

A United Airlines inaugurou sua nova conexão direta sazonal entre Roma-Fiumicino e o Aeroporto Leonardo da Vinci e seu hub em San Francisco, e celebrou hoje a partida de seu primeiro voo de Roma nesta rota.

O novo voo da United se baseia nos voos diários sem escalas existentes da companhia aérea oferecidos durante todo o ano entre Roma e Milão Malpensa e Nova York/Newark Center, bem como voos sazonais entre Roma e Chicago O’Hare Center e Washington Dulles, entre Milão e Chicago, como bem como entre Veneza e Nápoles e New York Center / Newark. A United atenderá mais aeroportos na Itália do que qualquer outra companhia aérea dos EUA, oferecendo dez voos diretos por dia da Itália para os EUA no verão de 2023.

Ele comentou: “Estamos entusiasmados em lançar nosso novo serviço entre Roma e nosso hub em São Francisco”. Walter Cianciosi, Diretor de Vendas Na Itália, United Airlines. “Estamos orgulhosos de voar de mais cidades na Itália para os Estados Unidos do que qualquer outra companhia aérea, aprimorando nossa rede transatlântica global e oferecendo aos nossos clientes na Itália mais opções de viagem e a capacidade de conectar através de nossos hubs para outros destinos nas Américas.”

“Estamos muito satisfeitos que a United Airlines tenha aberto voos diretos para San Francisco”, disse ele. Federico Scripponi, Diretor de Desenvolvimento de Negócios de Aviação, Aeroporti di Roma. Com mais de 230.000 passageiros encomendados em 2019, a Bay Area representa o principal mercado atualmente não conectado diretamente a Roma. Graças a esta novidade, a United poderá operar 4 destinos, atingir um nível recorde de oferta no Aeroporto de Fiumicino que, com o prestigioso prêmio Skytrax 5 estrelas, está preparado para receber os maiores níveis de tráfego da América do Norte.”

A nova rota de Roma a São Francisco confirma a liderança da United entre as companhias aéreas americanas em rotas transatlânticas. Além do voo de Roma para São Francisco, a programação do verão 2023 prevê a abertura de novas rotas para Dubai, Emirados Árabes Unidos, Málaga, Espanha, Estocolmo, Suécia e outros destinos de verão entre os mais procurados da Europa, como: Nápoles , Paris, Barcelona, ​​​​Londres, Edimburgo, Berlim e Shannon. Além de lançar novos voos, a United também opera nove rotas adicionadas no verão de 2022, incluindo voos sem escalas entre Nova York/Newark, Nice, Denver, Munique, Boston, Londres Heathrow, Chicago/O’Hare, Zurique e Chicago. / O’Hare e Milão, além de voos para quatro destinos não atendidos por nenhuma outra operadora norte-americana: Amã, na Jordânia; os Açores, Portugal; Palma de Maiorca e Tenerife, Espanha.

Neste verão, a United voará para um total de 37 cidades na Europa, África e Oriente Médio, mais destinos do que todas as outras companhias aéreas dos Estados Unidos juntas. A empresa está trabalhando em uma agenda internacional 25% maior em relação a 2022 para atender à demanda sem precedentes de viagens internacionais que presenciou.

Roma (Departamento de Estado) – San Francisco (SFO)

Um voo de para deixar Origem repetição aviões Duração das operações AU 506 Extensão FC extensão SFO 15h20 19:00 Diário Boeing 777-200ER 26 de maio a 28 de setembro de 2023 AU 507 extensão SFO Extensão FC 16h30 13h20+1 Diário Boeing 777-200ER 25 de maio a 27 de setembro de 2023

Os horários são expressos na hora local e estão sujeitos a alterações.



O novo serviço direto sazonal da United de Roma a São Francisco é operado com um Boeing 777-200 configurado com um total de 276 assentos: 50 assentos reclináveis ​​e diretos no corredor na Business Class United PolarisSMUnited Premium Economy Plus de 24 lugaresSM e 202 assentos econômicos, incluindo 46 assentos econômicos maisSMCom mais espaço para as pernas.

grau de negócios United Polaris É uma experiência de viagem premium que prioriza relaxamento e conforto, com excelentes refeições a bordo, pacotes de amenidades impressionantes e assentos reclináveis, todos com acesso direto ao corredor.

O United Premium Plus oferece um assento confortável com mais espaço para as pernas, apoios de braços mais largos e um encosto mais reclinável do que um assento padrão na Economy Plus ou Economy Plus, além de um kit de amenidades Sunday Riley, cobertor exclusivo da Saks e travesseiro macio Fifth Ave.

O United Economy Plus oferece mais espaço para as pernas. Os assentos estão localizados na frente da cabine da Classe Econômica para uma saída mais rápida da aeronave na chegada. Os assentos da Economy Class Plus estão disponíveis em todos os voos transatlânticos.

A United Economy oferece refeições gratuitas com refrigerantes, sucos, cerveja, vinho, chá, café e entretenimento a bordo. Na maioria das aeronaves, os assentos possuem encosto de cabeça ajustável e um sistema de entretenimento pessoal sob demanda.

Unidos na Itália

A United está presente na Itália desde 1997. Além do novo serviço sazonal diário de Roma a São Francisco, a United oferece voos diretos o ano todo de Milão e Roma para Nova York/Newark; passeios sazonais de um dia de Roma e Milão a Chicago e de Roma a Washington Dulles; Conexões sazonais diárias de Veneza e Nápoles para Nova York/Newark. As passagens aéreas da United da Itália podem ser reservadas visitando o site united.com, ligando para a Central de Reservas da United em 02-6963-3256 (Milão) e 06-66-05-3030 (Roma) ou por meio de qualquer agência de viagens.

Unidos em São Francisco

A United é a maior companhia aérea operando no Aeroporto Internacional de São Francisco (SFO). A companhia aérea opera atualmente mais de 200 voos diários para mais de 80 destinos nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

Sobre a United

O lema da United é “Good Leads The Way”. Com hubs nos EUA em Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nova York/Newark, São Francisco e Washington, D.C., a United possui a rede global mais abrangente de companhias aéreas norte-americanas e é hoje a maior companhia aérea do mundo em termos de milhas por assentos disponíveis. Para saber mais sobre como ingressar na equipe United, visite o site http://www.united.com/careers Para mais informações sobre a empresa, visite o site http://www.united.com. United Airlines Holdings, Inc. , empresa controladora da United Airlines, Inc. Ele está listado na NASDAQ sob o símbolo “UAL”.

Para maiores informações:

Kevin Johnston / Gudrun Journer

Assessoria de imprensa da United Airlines para Europa, Oriente Médio, África e Índia

Tel. +44 (0) 20 8276 6305

[email protected]

[email protected]

Unido. com

