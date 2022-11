Se a FIFA se tornou uma potência mundial, é por causa da Coca-Cola

Quando, a 15 de junho de 2021, Cristiano Ronaldo abriu a conferência de imprensa antes do início do Campeonato da Europa ao movimentar uma garrafa de Coca Muito se falou perante os repórteres nos dias seguintes sobre as consequências econômicas do gesto contra a marca norte-americana.

Aliás, o gesto de Ronaldo não ficou ocioso. Para os portugueses, “esquivar uma garrafa” de Coca-Cola era uma mensagem a favor de hábitos correctos em termos de saúde e nutrição, mas a presença da Coca-Cola em conferências de imprensa, e praticamente em todos os lugares das competições da UEFA e sobretudo da FIFA, é algo que deve Trazendo questões muito maiores do que o impacto do CR7 para a mesa E o colapso das ações da própria marca.

De fato, a marca Coca-Cola pode ser facilmente definida como a ferramenta graças à qual a FIFA e, portanto, a Copa do Mundo, Tornou-se o evento de entretenimento mais assistido do mundoe a organização agora liderada por Gianni Infantino é um dos corpos políticos mais influentes do planeta.

Conforme contado no altamente recomendado documentário da Netflix “FIFA reveladoTraçando a história do nascimento do órgão dirigente e as denúncias de corrupção que o alarmaram nos últimos anos, a FIFA nasceu em 1904 como uma organização amadora criada por 7 associações europeias de futebol.

O conceito inicial por trás do nascimento da FIFA era apenas uma visão idealista do futebol, que se acreditava ser o último. Deve se tornar um esporte praticado em todo o mundosem fins lucrativos.

A noção romântica por trás do futebol que os fundadores desejavam foi mantida viva pela passagem do tempo e por muitos anos. Até a FIFA conseguiu organizar a Copa do Mundo com tremendo sucesso, apesar do formato massivo da organização e do orçamento praticamente minúsculo em comparação com as cotações de custos recentes da Copa do Mundo, como, por exemplo, Catar 2022 para o qual é usado 210 bilhões de eurosmas também de mais longe Estados Unidos 94 cujas despesas 507 milhões de euros.

Se é verdade que o ideal do futebol como esporte, e não como negócio, permaneceu inalterado ao longo das décadas, também é verdade que a FIFA nunca teve sucesso na árdua tarefa de permanecer desprendida e firme nas chamas dessa chama que é política, em boas intenções muitas vezes queimada por concessões.

Grandes mudanças vêm no alvorecer dos anos setenta Quando o presidente da FIFA está no cargo desde 1961 Stanley Ross Ele põe em risco sua posição sênior pela primeira vez devido à falta de atitude em relação à África do Sul e ao apartheid. Ela pediu à comunidade esportiva e política que remova a África do Sul da FIFA e de suas competições. Foi precisamente nesta situação que ele soube lidar com João Havelangemembro do Comitê Olímpico Internacional e um dos atletas mais populares do Brasil por suas atuações em Jogos Olímpicos como nadador profissional.

Havelange entendeu muito bem o que estava acontecendo e qual poderia ser o caminho para vencer a eleição para o novo presidente da FIFA. O brasileiro foi o primeiro da história do esporte nas eleições politização da propagandaNão é por acaso que o tema do grande Havelange era justamente a derrubada da África do Sul e o desenvolvimento do futebol no continente africano.

A ideia de interceptar a África como parceira estratégica nas eleições foi acertada e assim Havelange se tornou o novo presidente da FIFA graças aos votos a união africanaCAF, que teve um grande impacto graças a muitos estados membros da Confederação, considerando como são organizadas as eleições para a eleição do presidente da FIFA.

Para cumprir a promessa de desenvolver o futebol no mundo, mas sobretudo nos países economicamente atrasados, era preciso um dinheiro que a organização mundial do futebol não dispunha naquele momento.

O que era até então uma organização amadora sem fins lucrativos, não poderia proteger esses recursos para atingir objetivos muito ambiciosos. Nesse sentido, Havelange nomeia o conhecido menino CIO, enfático Joseph Blatter Para supervisionar o desenvolvimento do jogo no mundo.

O acesso de Blatter à FIFA e seu marketing para a Copa do Mundo

Plater era natural de Visp, uma aldeia de sete mil habitantes escondida nos vales do cantão de Valais. Ele participou naqueles anos com a organização dos Jogos Olímpicos de Verão.

Como o próprio Blatter enfatizou, o futebol era sua maior paixão e ambição profissional. Então a convocação de Havelange foi a realização de uma espécie de sonho, em retrospectiva foi o primeiro passo para a construção de um império feito de futebol, política e contradições colossais.

A chegada de Blatter à FIFA Também deve ser considerado e analisado como O momento da grande mudança.

Revolução de um ponto de vista Marketing Esportivo Nasceu da necessidade de Blatter em desenvolver o futebol em países como a África e opinar sobre o projeto denominado “O Gol”. Entregar o sonho do futebol às pequenas nações espalhadas por todos os cantos do mundo tornou-se a obsessão de Blatter, e ele está ciente do fato de que, se tivesse se saído bem nessa tarefa, poderia ter se fortalecido. A gradual ascensão nas hierarquias da FIFA.

Embora a ideia de Blatter seja óbvia hoje, foi considerada revolucionária na época: Encontro com a Coca-Cola Com uma apresentação criteriosa da proposta à marca para se tornar parceira da marca no projeto que incluía o desenvolvimento de projetos de futebol juvenil.

“Duas grandes organizações poderiam e deveriam ter trabalhado juntas”, segundo o suíço, e foi o que aconteceu pela primeira vez. Em 1976, uma corporação global patrocina um projeto Pelo desenvolvimento dos jovens no mundo do futebol.

O evento Partnership Showcase foi a atração mais eficaz para atrair outras empresas.

A Coca-Cola tornou o relacionamento mais coeso e também ampliou o escopo de cooperação para a Copa do Mundo, fazendo com que o evento (que hoje é a principal fonte de receita da FIFA) conseguiu atrair Adidas como fornecedora de todos os materiaise patrocinadores posteriores como KLM, Philips, Canon e Gillette continuam a ser parceiros neste evento de classe mundial.

O caso da Adidas foi o mais simbólico.

Rudolf DasslerFundador A marca que inventou os botões destacáveiscriou uma empresa paralela de marketing esportivo com o objetivo de cuidar da parte comercial do evento: assim a ISL (International Sports and Leisure) chega até a arena do futebol.

Assim, na Copa do Mundo de 1982 adidas cuidou de todo o marketing para a competiçãoPara garantir o sucesso do contrato, ele havia fornecido anteriormente um bônus de assinatura a ser repassado à FIFA. A partir daí, Dassler viu em primeira mão o potencial do negócio do futebol e quis aproveitá-lo Direitos de Transmissão da Copa do Mundobem como os direitos de comercializar lançamentos futuros por meio da ISL, para depois revendê-los a outras emissoras a preços mais altos.

Desde a eleição de Havelange, seu posterior convite a Blatter, e a chegada de Coca-Cola e Adidas como parceiras, a FIFA e a Copa do Mundo deixaram de ser a organização e diversão a que os torcedores sempre estiveram acostumados.

Provavelmente daqueles anos O próprio jogo de futebol passou por mudanças O que também se refletiu na necessidade de alterar algumas das regras, o que revolucionou quase todos os aspectos que giravam em torno da quadra.

O futebol vira um “produto”, e foi isso que atraiu a política e as pessoas mais influentes do mundo.

