“O amor venceu e espero que continue além da final.”

Grande Irmão 2023/2024 26 de março de 2024



19h18



Beatrice Luzzi dá uma espiada em Perla Fatero após a vitória desta na final do Big Brother.

Beatriz Luzzi Comentários sarcásticos sobre a vitória que alcançou Pérola Fatero Durante a partida final Grande irmão. A atriz, considerada grande favorita na final, não conseguiu levar para casa o conjunto vencedor, que ficou com o ex-protagonista da Ilha da Tentação. Em vídeo filmado logo após o anúncio, Luzzi lançou uma busca pelo ex-rival, ressaltando que não foi Perla quem venceu como única competidora, mas sua história de amor com Mirko Brunetti.

As primeiras palavras de Beatrice Luzzi após a final da Copa do Mundo

Beatrice Luzzi comentou brevemente sobre a falta de vitória na final da Copa do Mundo: “O amor venceu. Esperemos que continue além da final. Quanto a mim, eu te amo, você foi ótimo. Até breveBeatrice refere-se à história de amor entre Perla e Mirko que ela acredita ter permitido a Vatero vencer a competição e vencer o reality show.

Beatrice Luzzi ficou em segundo lugar depois de Perla Fatero

Beatrice Luzzi terminou em segundo lugar na edição de 2024 do Big Brother Atrás de Perla Fatero. A atriz recebeu 45% dos votos, ante 55% recebidos pela heroína anterior Ilha da TentaçãoEsta é uma porcentagem suficiente para alcançar a vitória. Os dois estiveram entre os grandes heróis desta edição do reality show. Também afetaram o fracasso de Beatrice na vitória foram os inúmeros votos “contra” que Luzzi recebeu de grupos de torcedores que torceram até o final pelos competidores já eliminados e que, no confronto final, decidiram direcionar suas preferências também para Perla. Levando em conta as relações que a jovem forma em casa. A proporção fez a diferença e permitiu a Fatero derrubar Beatrice e alcançar a vitória.