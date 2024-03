Giulianova e Licio Cori estão em Portugal para discutir o panorama da eliminação de resíduos

Julianova. Penúltima nomeação para Currie High School em Giulianova No âmbito do projeto Erasmus + KA219, cujo tema é a sensibilização para o lixo eletrónico, ou seja, a importância da eliminação de resíduos, especialmente elétricos e eletrónicos, de forma consciente.

O encontro realizou-se em Portugal, no Agrupamento de Escolas de Fajões, de 25 de fevereiro a 1 de março. Participaram quatro alunos: Linda Brandimarti (4a), Luca Iannetti (4e), Federico Patacca (4d), Matteo Ciccone (4e), acompanhados pelas professoras Manueletta Melchiorri (contato do projeto) e Gabriella Bonabadre.

Os outros países participantes, além de Itália e Portugal, foram a Polónia, a Roménia e a Turquia (onde será realizada a reunião final, por ser o país coordenador do projeto).

Foram cinco dias de intenso trabalho, durante os quais professores e alunos, tanto em momentos de ação conjunta como separadamente, deram continuidade às atividades iniciadas em encontros anteriores (na Polónia, Itália e Roménia).

Desta vez a atenção centrou-se sobretudo na mudança de atitude face à correta eliminação dos resíduos: de facto, os alunos responderam a perguntas antes de participarem nas atividades do projeto e às mesmas perguntas depois, quase no final do percurso; Outro momento da discussão foi o envolvimento de personalidades institucionais das diferentes regiões, que foram entrevistadas sobre o tema do lixo eletrónico (para Itália, ex-Sua Excelência o Sr. Franco Gherardini, Presidente do DPC026 – Serviço de Gestão de Resíduos da Região de Abruzzo) .

Momentos muito importantes do encontro foram a visita ao centro de eliminação de resíduos eléctricos e electrónicos em Tondela e a um centro de eliminação de resíduos públicos em Maya: em ambas as ocasiões, alunos e professores, sob a orientação dos funcionários, puderam ver todos os resíduos ciclo de separação e dos diferentes componentes dos resíduos e perceber a importância da sua eliminação correta para o bem e sobrevivência do planeta.

Na noite de sexta-feira, primeiro de março, como sempre, houve uma festa de despedida na escola; O tema foi um baile de máscaras, devido à coincidência cronológica com o Carnaval: Matteo Ciccone ganhou o primeiro prêmio pela máscara mais bonita: a acrobática “Tigre”. Como mencionamos, a reunião final do projeto será realizada em Türkiye, no próximo mês de maio. Mas os benefícios de tais projectos serão sentidos pelos nossos alunos durante muito tempo: tanto como cidadãos responsáveis ​​pelo ambiente como como pessoas que enriqueceram o encontro construtivo entre países com diferentes culturas e tradições.