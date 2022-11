Eduardo Donamaria, deixa escapar mesmo: “vi que não tinha 3 cm”

Edoardo Donnamaria é um competidor na atual versão do Grande Irmão VIP. Ele está sendo falado por causa de seu relacionamento com Antonella Fiordelesi.

Nas últimas horas, os telespectadores ouviram uma de suas frases me surpreendi com o conteúdo. Na web, no entanto, alguém está do seu lado. Aqui estão todos os detalhes da história.

Eduardo depois entra em casa Grande Irmão VIP com Daniel Del Moro, mas ele conseguiu se misturar ao grupo. Sua falta de simpatia é evidente Antonino Spinalbis, sobretudo pela amizade que une o homem a Antonella. Aliás, após o episódio da semana passada, os dois se trancaram em um quarto para conversar sobre o ex-marido dela, Gianluca Benincasa ele sentou Eduardo era literalmente irritante.

Então eles também tiveram que lidar com uma entrada Micol Encórvia, sua ex-esposa. Os espectadores apreciam essa irmã clísia Ele faz de tudo para se aproximar da ex-sedutora Ilha da TentaçãoMas toda tentativa é inútil. Recentemente O menino apareceu pela primeira vez de uma forma que não passou despercebida. No entanto, há quem a defenda.

Esta frase fazia parte de uma carta maior.

Em palavras curtas Edward Tavasi Ele estava fazendo as duas perguntas sobre o relacionamento deles e em um ponto Eduardo levantou a voz ao mencionar os chamados centímetros. Nos comentários do vídeo postado no Instagram dos usuários sociais sugeriram que a frase foi extrapolada de um discurso feito sobre sua história de amor.

“Digamos que eu assisti a transmissão ao vivo e Eduardo Tavasi continuou a assediar Antonella e Eduardo” E a “Também acompanhei a transmissão ao vivo e essa frase fazia parte de um discurso mais amplo que falava do caso amoroso entre Antonella e Eduardo, ou da amizade que teria que enfrentar a prova do 9 quando eles saíssem e que Dentro de casa tudo é filtrado e silenciado!! “. Aqui está o que você pode ler nos comentários do post publicado na página Mondodelreality há algumas horas atrás.

Não é o ex-marido dela.

Quanto à história de Gianluca, Francesco Schiofalo Fale durante a entrevista Fanpage.it. Ele afirmou que o pai dela interferiu no relacionamento deles a esse ponto para determinar a fratura.

Então, sobre a outra questão, ficou claro: Ele não é o ex dela, eles transaram até um dia antes dela entrar na casa da GF Vip, fingiram que terminaram pra ela entrar na GF Vip. Gianluca estava errado, ele tinha que dizer a verdade Mas ele não poderia fazer isso.”. Como isso vai acabar? Nós apenas temos que esperar para descobrir.