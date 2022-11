Binance e Cristiano Ronaldo juntos no primeiro pool NFT de jogadores de futebol

binanceA maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo anunciou o lançamento de sua primeira coleção Cristiano Ronaldo NFT, que estará disponível a partir das 10h00 de sexta-feira, 18 de novembro, como parte de uma parceria exclusiva e plurianual entre o clube e o jogador.

O grupo é apoiado por uma campanha de marketing global estrelada por Ronaldo, com o objetivo de educar seus fãs sobre a Web3 por meio do mundo dos NFTs. Na Itália, o lançamento do NFT ocorre na forma de um comercial de 15 polegadas criado pela Binance, planejado nos canais RAI – Radiotelevisione Italiana, que irá ao ar antes do início de cada partida da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 a partir de novembro 20. O site também será veiculado por meio de anúncios pagos no Facebook e Instagram, na versão 60 polegadas, e em parceria com o Calciatori Brutti, comunidade ligada ao mundo do futebol.

“Estamos convencidos de que o metaverso e o blockchain são o futuro da internet”, disse He Yi, cofundador e CMO da Binance. “Estamos honrados em fazer parceria com Cristiano para ajudar mais pessoas a entender o blockchain e mostrar como estamos construindo a infraestrutura Web3 para a indústria de esportes e entretenimento.”

Cristiano Ronaldo comenta: “Foi importante para mim criar algo memorável e único para os meus fãs, porque eles são uma parte importante do meu sucesso.” “Com a Binance, consegui construir algo que não apenas captura a paixão pelo jogo, mas também recompensa meus fãs por todo o apoio que me deram ao longo dos anos.”

Disponível exclusivamente na Binance, o pool CR7 NFT será o primeiro de uma série de lançamentos dedicados ao ícone global do futebol Cristiano Ronaldo. Tendo, sem dúvida, redefinido o jogo de futebol como o conhecemos, o cinco vezes vencedor do Ballon d’Or agora está de olho no circuito NFT. Planejar a RAI visa aproximar os italianos da Web3, agora nosso presente. Para os mais apaixonados, o novo pool é uma oportunidade exclusiva de se conectar com o campeão”, comenta Lorenzo Capone, Head of Marketing and Growth – Itália da Binance.

O conjunto de abertura Cristiano Ronaldo NFT contém sete figuras animadas com quatro níveis de raridade: Super Super Raro (SSR), Super Raro (SR), Raro (R) e Normal (N). Cada estátua NFT retrata Ronaldo em um momento decisivo de sua vida, desde seus chutes de bicicleta que definiram sua carreira até sua infância em Portugal.

Os 45 CR7 NFTs mais caros (5 SSR e 40 SAR) serão leiloados no Binance NFT Market. O leilão permanecerá aberto por 24 horas a partir das 10h00 do dia 18 de novembro e as NFTs serão atribuídas ao maior lance. Os preços do leilão começarão em BUSD 10.000 para SSRs e BUSD 1.700 para Riyals sauditas. Os 6.600 NFTs restantes (600 R e 6.000 N) serão oferecidos no Binance Launchpad, começando em 77 BUSD para escassez regular.

Cada nível de raridade será acompanhado por uma série de benefícios exclusivos, incluindo:

• Uma mensagem pessoal de Cristiano Ronaldo

• Assinatura de commodities CR7 e Binance

• Acesso garantido a todos os lançamentos CR7 NFT futuros

• Caixa Misteriosa CR7 Gratuita

• Participe de brindes com mercadorias autografadas e prêmios.

Além disso, para os primeiros 1,5 milhão de novos usuários que se inscreverem Binance.com Com a referência ID RONALDO (e completará o KYC), a partir de XX receberá uma Caixa Misteriosa Cristiano Ronaldo, que poderá incluir uma edição limitada NFT Ronaldo.

Conjuntos futuros da coleção Cristiano Ronaldo NFT estarão disponíveis no início de 2023 exclusivamente em Binance.com; Você pode seguir a Binance em Twitter Para obter as atualizações mais recentes.