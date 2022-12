Sua música “Put …” mudou de título – Corriere.it

para Maria Egesia Fiachetti e Maria Volpe

Amadeus, juntamente com Gianni Morandi, organizou a noite (com um lembrete de Siniša Mihajlović) que decidiu que seis jovens jogadores (de 12) competirão em 7 de fevereiro de 2023. O vencedor é Gianmaria. Os 22 grandes nomes transmitem os títulos de suas músicas no festival

agora mesmo Festival de San Remo Ele está por perto, e Amadeus pinga notícias frescas de vez em quando. Sexta-feira, do Teatro Casino San Remo, e liderou a noite que definiu os seis jovens vencedores que participarão diretamente do festival de canto que terá início na terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Além dos seis jovens vencedores, Amadeus revelou na noite de sexta-feira os títulos das músicas do concorrência. Todos os 22 grandes nomes estiveram presentes, transmitindo assim sua música. em amarelo. A música de Madame deveria ter sido intitulada “Putana”, como confirmado na entrevista que a artista recebeu uma letora (inclusão de Corriere) nas bancas no domingo. No entanto, no momento do anúncio no palco, a senhora disse: “O bem está no mal”.. Mudança de endereço rapidamente? Quem é a própria Madame? Ou alguém a forçou a fazer isso para subir no palco? Eles queriam evitar polêmica? A alta administração da Rai impôs essa escolha? Os motivos não são conhecidos no momento, e há um sigilo máximo dos motivos. Ninguém confirma ou nega. Segundo a tradição, o Festival de Sanremo levanta a primeira polêmica antes mesmo de começar.

Madame – pseudônimo de Francesca Calero, nascida em Vicenza, 16 de janeiro de 2002 – cantora, compositora e rapper Ela ficou famosa em 2018 graças à música “Sciccherie”. Em seguida, participou do concurso do Festival de Sanremo 2021 com a vitória “Voce”, e ganhou o Prêmio Lunezia de Sanremo pela qualidade musical e literária. Madame já havia feito manchetes, declarando que era bissexual e atraída por mulheres e homens. Há um ano no Instagram foi vista a beijar uma rapariga, mas a senhora apressou-se a esclarecer que não era a sua amiga: «É o meu trabalho, tudo o que vê é material partilhável nas redes sociais: amizades, viagens que faço, coisas que achar. Mas tudo sobre minha vida privada é algo especial. Não será seu porque é meu, é minha herança.” READ EUROBASKET 2022 e o melhor do basquete está no onze - BOLOGNABASKET

À meia-noite, os quarenta julgamentos: grande medo para os doze jovens. Apenas seis deles irão para Sanremo. O vencedor do Prêmio Sanremo Giovanni 2022 foi Gianmaria com a música “The City You Hate”. As seis que já passaram e se apresentarão no festival em grande volume são: Shari (ela cantará «Egoista»); Colla Zio (“Não Gosto”); Gianmaria (“A Besta”); Sethu (“As Razões Perdidas”); ai (“estúpido”); Oli (“pó”).

A noite de Sanremo começou com a calma de Amadeus e Gianni Morandi: eles ficaram realmente tristes com a notícia da morte do grande Sinisa Mihailović. “Como treinador, ele investiu muito na juventude”, disse Amadeus, mostrando um clipe com a participação do treinador no Festival de Sanremo, enquanto canta com Ibra, Fiorello e Amadeus. Uma despedida inesperada porque o guerreiro nos iludiu que pode vencer sua batalha contra a leucemia. Um momento comovente e comovente.

Em seguida, começou a procissão de artistas que deram os títulos de suas canções. começa com um artista de 53 platina, o últimoquem cantará «alba»; Próximo Tanani Quem vai sugerir «Tango». Ele chega Senhora Quem anuncia a música “Good in Evil” Sanremo, então começa a competição entre jovens muito empolgados: são doze. Seis deles se apresentarão no Festival de Sanremo e os outros seis tentarão novamente. Novo Sênior, Grande Artista, Altamente Premiado: Geórgia O que mostra o tweet do filho, que escreveu: “Mãe, eu não te apoio, estou com a Laza”. Em seguida, seu título: “Bad Words”. Seguir Sr. Ryan quem canta “Superheroes”; enquanto bonito Alodice Ele irá sugerir “dois” e Gianluca Grignani “Quando você respira.” A corrida ainda está entre os jovens. Ele chega Marco Mengoni, que escorrega vez após vez; Ele vai cantar em fevereiro com “Hayatan”. Então espere impacientemente Anna Oksa (14º Festival de Sanremo ativo) Loira, loira, vai cantar «Sally (Canto delanima)». Ele chega prazer amado pelas crianças, que irão sugerir «Cenere»; E a Mara Sati : Seu artigo é intitulado: «Duemelaminuti». eu também volto moda quem canta “Let Me Go”; Enquanto Paula e Clara Eles vão sugerir “raiva”. o casal Colapis de MartinoQuem apresentou a dança Ariston, apresentará “Splash”, enquanto Leo Gassman – que participou do Festival de Sanremo 2020 na categoria Novas Performances, vencendo a música “Vai bene così” – cantará “Terzo cuore”. Artigo 31, ou J-Axe e DJ Jad, vão interpretar “Un bel viaggio”. Áries cantará “The Sea of ​​​​Troubles”; Enquanto o nunca esquecido Cugini di Campagna tem uma peça intitulada «Carta 22». Levante proporá “Vivo” e Coma-Cose proporá “L’addio”. LDA (nome artístico Luca D’Alessio, filho de Gigi) também chega, um menino humilde que vai cantar “Então Então Amanhã”; E por fim – o último grande nome do pódio – Rosa Chemical com a música “Made in Italy”. READ Nova plataforma de streaming gratuito para Samsung Smart TV