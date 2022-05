Quatro novidades de terror enriquecem a biblioteca – iGizmo.it

Quatro novos filmes serão lançados em breve sob a marca de terror Midnight Factory, de propriedade da Koch Media, empresa especializada na produção e distribuição de produtos de entretenimento digital.

Midnight Factory, o novo jogo de pôquer

Mas aqui estão os próximos lançamentos que estão prestes a chegar ao selo Midnight Factory.

Inferno Rosso – Joe D’Amato foi apresentado fora de competição no último Festival de Cinema de Veneza, ganhou Melhor Documentário no Festival de Sitges 2021 e esteve presente em outros festivais de prestígio: Roterdão, Gerrarmer e Motel X em Portugal.

Sissy: O filme australiano apresentado no prestigiado festival South by Southwest (SXSW), onde um convite para uma festa de despedida de solteira se transformará no pesadelo de um jovem influenciador de sucesso.

Vírus 32: O terror zumbi cheio de adrenalina do Uruguai é um clássico do gênero no folclore REC, no qual mãe e filha devem tentar sobreviver a hordas de zumbis sedentos de carne humana.

Unwelcom: Dirigido por Grabbers e Tormented, John Wright, vem um filme tão engraçado, sem escrúpulos quanto Gremlins e cruel como Straw Dog, em que o preço do sangue a ser pago por uma vida tranquila e tranquila no campo acaba sendo muito . superior ao esperado.

Todos esses títulos em breve estarão disponíveis em DVD e Blu-Ray fábrica de ventiladoreso site de comércio eletrônico de propriedade da Koch Media e criado por entusiastas da indústria para os maiores colecionadores de filmes.