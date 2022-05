Horóscopo Semanal de Branko para 16 a 22 de maio/Amor na Cúpula para Peixes e…

Horóscopo Semanal de Branco De 16 a 22 de maio A calma volta a Escorpião e…

A última edição da revista Chi também foi publicada. Agora vamos consultar uma previsãoTorre Semanal Branko Outro signo do zodíaco que é levado em consideração. Será uma semana chata e pesada para os nascidos sob o signo de Virgem. Por causa de alguns planetas furiosos, você passará vários dias de mau humor. No entanto, apesar das fofocas a que você será exposto, o caso de amor continua forte. Júpiter traz um novo amor e facilita qualquer separação. A parte física da vida parece estar bem, mas você precisa começar a desacelerar um pouco, e é melhor não se lançar em novos empreendimentos por enquanto. Os nascidos sob o signo de Câncer podem deixá-lo tonto.

de acordo comTorre Semanal Branko Quatro estrelas para os nascidos sob o signo de Libra. Alguns planetas trarão problemas de trabalho de volta à superfície e a saúde também será afetada. Comece esta semana como um amante sob os auspícios de Vênus, ativo graças ao brincalhão Mercúrio, sortudo com Júpiter nos negócios. O melhor momento vem na quarta-feira, sob a influência da lua minguante em Leão. Quem será aquele que vai quebrar em seu coração? Os nascidos sob o signo de Gêmeos podem ser seus. Os escorpianos saem de um momento tempestuoso. O céu está limpo novamente. Antes de começar a trabalhar e trabalhar, faça um exame médico. Dias harmoniosos, positivos e construtivos esperam por você. As estrelas enviam-lhe os melhores votos de um novo amor, casamento próximo e sucessos futuros.

de acordo com as previsõesTorre Semanal Branko De 16 a 22 de maio, os assuntos do coração não vão bem para os nascidos sob o signo de Sagitário. O ciúme faz você perder a luz da razão. O egocentrismo ajuda muito nos negócios, mas nos assuntos do coração há sempre algo de Júpiter, seu pai astral. No entanto, um Marte positivo o entende rapidamente: só o verdadeiro ciumento sabe se suas suspeitas são justificadas. Substitua-se pelo seu charme, sob a influência da primeira lua quarta-feira. Lua amiga. Ele prefere confrontos com os nascidos sob o signo de Leão.

de acordo comTorre Semanal Branko Para os nascidos sob Capricórnio, na segunda-feira, a Lua em Leão e Mercúrio em Gêmeos favorecem o setor empresarial e a economia. Quarta-feira, a lua crescente traz um prêmio da deusa da fortuna. O importante é conseguir manter a serenidade necessária para evitar cenas no trabalho e fora dele. Para os nascidos sob o signo de Aquário, é hora de dar o primeiro passo no amor. Com Mercúrio, o especialista em encontros e relacionamentos nascidos no momento, todos os dias da semana podem ser os mais indicados, mas é melhor apostar tudo no quarto minguante da quarta-feira. Quinta-feira o sol em Gêmeos aquece sua vida e te ajuda a se recuperar bem na esfera econômica. No local de trabalho, você precisa ser mais exótico, autêntico e diferente. Cinco estrelas sorte e amor para os nascidos sob o signo de Peixes. Tome iniciativas que exijam autoconfiança, planejando com atenção aos detalhes. Atenção para Mercúrio, ele quer te distrair, e para Vênus, ele gosta de te ver ciumento e inseguro.

