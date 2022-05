Um filho chamado Erasmus no Canal 5 com Luca Bizzari

Atores e personagens

Luca Bizzarri: Ascanio

Paulo Kissoglu: Jacobo

Daniel Leuti: Enrico

Ricky Memphis: Peter

Carol Alt: Alexandra

Valentina Corti: Diletta

Filipa Pinto: Não é?

Gabriel Carpoti: planejador de casamentos

Andrea Bonilla: Diretora do Brescia

o enredo

Quatro amigos de quarenta anos — Petro, Enrico, Ascanio e Jacopo (Luca Bizzarri, Paolo Kesisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liuti) — foram convocados a Lisboa para o funeral de Amália, a mulher que os quatro amavam quando meninos estavam fazendo isso. Erasmus em Portugal. Amália deixou um legado inesperado: nasceu com um deles. Mas quem é o pai? Enquanto aguardam os resultados de um teste de ADN, os quatro amigos decidem procurar este misterioso filho de 20 anos e embarcam numa ousada e emocionante viagem por Portugal com uma rapariga que se oferece para os ajudar.

curiosidade

Alberto Ferrari (Entre Duas Mulheres, 3ª estrela) dirigiu “A Son Named Erasmus” de um de seus roteiros que escreveu com Gianluca Ansanilli (também Naples, 7 Hours to Make You Fall in Love, Friends Like Us).

No roteiro, quis então tentar contar tudo em forma de comédia, onde a vulgaridade da vida e suas repercussões existenciais e narrativas estão quase ausentes ou confinadas ao segundo plano, para identificar um sentido leve, necessário, mas nunca óbvio. . O tom e o ritmo dos diálogos vão nessa direção. de leveza. Onde a simplicidade da comunicação não se destina apenas a fornecer informação para manter a história mas também e acima de tudo a transmitir um estado de espírito. Leveza absoluta, mas profundidade de conexão. Com todas as datas típicas de stand-up comedy lançadas e respeitadas, tanto as datas de posição muito importantes quanto as de diálogo e piadas. [Alberto Ferrari]

A foto “Um filho chamado Erasmus” foi cuidada pelo próprio Alberto Ferrari.

A fotografia é acompanhada por cores que combinam com o humor e a natureza dos lugares. Antecipar e sugerir sentimentos. A fotografia terá que abraçar a ideia de comédia, sem polimento, mas real, com uma leve concessão ao realismo mágico, tornando a realidade ainda mais saborosa. Cores brilhantes, mas não altas. A luz de fundo forte inundará os quartos, às vezes desenhando até as curvas mais escuras e também nos dará uma vantagem no humor dos personagens principais. Sem por isso conectar a relação entre eles de forma conceitual. Os exteriores são muito coloridos e cheios de verde. O sol neste filme deve estar muito presente. As noites de cinema são repletas de luzes e o eco da lua. Uma noite serena onde apenas os pensamentos e o arco de Ascanio se enfurecem na transformação que o levará, como cada um dos outros, a se tornar outro homem. [Alberto Ferrari]

Cenografia do filme por Luca Jobe (Natal com o Chefe, Esse é o meu país, Férias de Natal de Cortina, O Homem de Preto).

Os ambientes não são sufocantes e você tenta se adaptar à psicologia do personagem que representa. [Alberto Ferrari]

“Filho do Nome Erasmus” é a primeira produção da Eagle Pictures, empresa normalmente ativa na distribuição teatral.

Notas do Diretor

Sempre me intrigou a busca de limites que nos fazem mudar repentinamente, que marcam pontos sem volta e pontos de virada existencial. Então observe as implicações para os outros e para o mundo ao nosso redor. O extraordinário que invade nosso cotidiano e o muda para sempre. Seja no drama ou na comédia. Por isso escrevi a um filho chamado Erasmus, para imaginar como você reagiria à chegada de notícias que virariam sua vida de cabeça para baixo em um segundo. Nem notícias trágicas, nem doença diagnosticada, nem luto repentino. Notícias positivas, pelo menos em si. ser pai. No roteiro, quis então tentar contar tudo em forma de comédia, onde a vulgaridade da vida e suas repercussões existenciais e narrativas estão quase ausentes ou confinadas ao segundo plano, para identificar um sentido leve, necessário, mas nunca óbvio. . O tom e o ritmo dos diálogos vão nessa direção. de leveza. Onde a simplicidade da comunicação não se destina apenas a fornecer informação para manter a história mas também e acima de tudo a transmitir um estado de espírito. Leveza absoluta, mas profundidade de conexão. Com todas as datas típicas de stand-up comedy lançadas e respeitadas, tanto as datas de posição muito importantes quanto as de diálogo e piadas. A respiração profunda internacional é o que o tema do filme – Erasmus – exige. De todas as nações envolvidas no projeto Erasmus, Portugal tinha em si a força, a singularidade e a poesia de que o texto precisava para se completar. Muitos tiroteios aconteceram em Portugal. Porque Portugal é um país vivo e vibrante que complementa e define a minha história de forma original e profunda. A sua cultura, as suas tradições, os seus lugares maravilhosos e a sua “luz” tornam a história tridimensional e redonda, enriquecendo-a com cores, aromas, música e sensações que só Portugal consegue explodir e ressoar apenas em cada uma das personagens. De fato, graças a essa “atmosfera narrativa”, cada um deles encontrará o que deixou lá vinte anos atrás, a saber: suas aspirações, sonhos, ideias. Além disso, ele também encontrará uma criança inesperada. Tal como numa máquina do tempo, as personagens do meu filme vão encontrar-se a regressar a Portugal, nesses lugares, certamente mudados, mas muito mudados, para redescobrir o sentido único da sua viagem na vida. [Alberto Ferrari]

Quem é Alberto Ferrari?

O diretor e roteirista em Milão, Alberto Ferrari começou sua carreira no Piccolo Teatro de Milão como assistente de alguns dos mais importantes diretores italianos (Battistoni, Buglii, D’Amato, Brancearioli). Fundou o Teatro Livre de Milão e foi seu primeiro diretor artístico. Ele dirigiu vários shows, incluindo The Man Metself de L. Lunari com Franco Aubigny e Camille Claudel de A. Ferrari. Para a tela grande, dirigir: La Terza Stella (2005) escrito pelo próprio Ferrari com Ale, Franz e Stefano Sudriè, produção Rodeo Drive, estrelado por Ale e Franz, distribuído pela Medusa; Tra Due Donne (2000) do romance de Vittorio Impriani, escrito por L. Lonary e A. Ferrari e Ekaru Film Production. Organizado por Estetuto Los, o filme ganhou Melhor Diretor e Melhor Atriz no Festival de Cinema do Mediterrâneo. Para a TV, dirigiu: I Misteri di Laura, 8 episódios de 80 minutos cada, com Carlotta Natoli, Daniele Pecci e Gianmarco Tognazzi no outono de 2015; A nona temporada (26 episódios), a décima (26 episódios) e a décima primeira (26 episódios) do Distrito Policial; 12 episódios de Cremini Bianchi, com Ricky Memphis e Daniel Beachy; Sub-casa de RAIUNO – RAIFICTION; Vivere, para ENDEMOL Italia e MEDIASET (40 blocos – 200 loops); Colmes para TSI – Swiss Television (10 filmes em horário nobre). Ferrari foi o diretor de vários programas de TV de entretenimento, incluindo: ZELIG on Tour com Claudio Bessio e Michel Hunziker; casa e loja com Angela Finocchiaro e Enrico Bertolino; Você está esperando há muito tempo com Ale e Franz; Descubra seus foguetes para La Nove; Carro muito procurado para La 7.

Trilha sonora

Música original para “A son of the name Erasmus” composta pelo cantor e compositor Flávio Primoli, conhecido como tecladista da Premiata Forneria Marconi (PFM). Premoli vem na segunda trilha sonora depois de definir a música para a comédia Made in Italy: Ciao Brother estrelado por Lee como a dupla de comédia Pablo e Pedro (Nico di Renzo e Fabrizio Nardi). Premoli definiu a música para muitas séries de TV e filmes, incluindo equipe móvelE RIS – Crimes IncompletosE Cuidado com esses dois E Finalmente Natal.

A música é um dos componentes do filme que mais me fascina e fascina. A música “correta” cria acelerações de emoções em grande sinergia entre imagem e som. A coluna foi editada por um grande compositor italiano, Flavio Primoli, fundador do PFM (Premiata Forneria Marconi), grupo italiano de rock progressivo que também conquistou no exterior. Mas acima de tudo, foram os atores que tornaram essa história possível. O elemento mais importante em todo o filme são eles, com sua incrível capacidade de dar vida e dar vida a cada personagem e torná-los reais e animados! Meu amor pelo teatro e atuação e os atores trabalhando em si mesmos é minha arma secreta de ação e fazendo com que cada acrobacia de ficção acredite que é possível. [Alberto Ferrari]