Liberando Akragas no Marketplace: mais 5 contratos oficiais

AGRIGENTO – A Akragas tem o prazer de anunciar oficialmente cinco sucessos de mercado. O diretor esportivo Giuseppe Camarata, com a aprovação do gerente geral Giuseppe Digne, conseguiu dominar as contratações de um jovem goleiro, lateral-esquerdo, segundo atacante, ala e primeiro atacante.

Os seguintes jogadores vestirão a camisa do Akragas: Claudia Harocha, guarda-redes, nascido em 2001, albanês, antigo Kanikato e Sankataldisi. Giuseppe Tarantino, lateral-esquerdo, nascido em 1999, natural de Palermo, vindo de Ena e criado no setor juvenil de Palermo. Nicholas Nasini, ala ofensivo ou ala esquerdo nascido em 1999, originário de Verbania, ex-Monterossi na Série C, Grupo C, ele cresceu no setor juvenil do Gênova. Ele também jogou na Primeira Divisão do País de Gales com o Bangor City, um clube histórico e de sucesso no País de Gales. Jacobo VenetianO segundo atacante, nascido em 2000, Mezzolara Serie D Grupo D, é um futebolista talentoso com grandes perspectivas, que cresceu no setor juvenil do Milan. Ele também jogou em Pádua e Legiano. Depois a experiência de Portugal com a camisola do Olhanense. Leandro EvandroNascido em Angola em 1997, é também cidadão português. Veio do campeonato português e no passado recente vestiu com sucesso as camisolas do Odiassere, Minas Argozelo e Molelos.

Novas contratações reforçam e melhoram o já competitivo elenco do Akragas para iniciar a segunda rodada do Campeonato de Excelência. O mercado azul e branco continua aberto e outras visitas importantes nos próximos dias não serão descartadas.



