Sonia Bruganelli replica alla polemica dell’immunità a Soleil/ Ecco la verità

Não é um segredo, Sônia Bruganelli tra tutti i concorrenti del GF Vip 2021 ha una particolare simpatia por Soleil Sorge ritenuta dall’opinionista como um concorrente molto valida del Grande Fratello perché provocatrice e in grado di creare dinamiche continue all’interno della casa.

Soleil Sorge já foi um concorrente com uma grande quantidade de público, ma anche molto discutiu e em molti, sia tra i concorrenti che tra il pubblico, durante la scorsa puntata avrebbero voluto vederla in nomination, ma Sônia Bruganelli é intervenuta em difesa della ragazza concedendo a sua imunidade.

Soleil Sorge “Ho chiesto ad Alex Belli di tirare fuori gli attributi”/ Delia Duran “Prenda una posizione”

Sônia Bruganellise não ci fosse soleil sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi,

Sônia Bruganelli ha spiegato il motivo della sua decisione tra i commenti su un post di Instagram del reality in risposta ad un utente che ha scritto: “Perché quando si dovrà decidir por le preferenze pontualmente la cara Soleil non la render imune e invece quando si votar por l’uscita definitiva, viene salvata rendendola imune? C’è qualcosa che non mi torna”.

Soleil Sorge: “Preliminari con Alex Belli sotto le coperte”/ “Non una cosa completa”

Sônia Bruganelli, sentandosi attaccata in prima persona ha spiegato il motivo della sua scelta resposta: “Perché se non ci fosse lei sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi, per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante, anche con finte o presunte tali storie”.

LEGI ANCHE:

Soleil Sorge vs Alex Belli e Delia Duran/ “Ecco il loro piano nella casa del Gf Vip”

© RIPRODUZIONE RISERVATA