Bruno Barbieri, do Dançando com as Estrelas, deixa o elenco

Parece que o jogo acabou. Em vez disso, no final surge uma divisão que você não espera. Aparentemente Bruno Barbieri não fará parte do próximo elenco de “Dancing with the Stars”, embora sua existência seja agora tida como certa. De acordo com o que a pureza declarou DagóspiaNa verdade, ele será um chef multiestrelas Eu desisti no último minuto Por obrigações relacionadas com as gravações do seu programa no Sky Channel “4Hotel”. E agora para Millie Carlucci, que apresentará a nova temporada de “Ballando” a partir de outubro próximo. Será um grande problema Substitua “figurão” como Barbieri. Vamos ver os detalhes.





Dançando com as Estrelas: Bruno Barbieri deixa o elenco

Más notícias para Millie Carlucci. Obviamente, seu show Dancing with the Stars está começando sem um grande nome. A segunda história de fundo foi revelada por Dagóspia, Bruno Barbieri foi forçado a retirar sua participação Para Ray 1. Parecia que foi feito só para ele, mas um imprevisto de última hora, infelizmente, destruiu o banco.

O chef mais popular da televisão italiana, que ganhou fama como jurado em “MasterChef”, foi anunciado como um dos nomes confirmados no próximo elenco de “Dancing with the Stars”. Ele poderia ter sido Bruno Barbieri, com sua verve sarcástica e maneira franca de agir A cereja no bolo Para o programa Millie Carlucci. Mas infelizmente o site de Roberto D’Agostino revelou Bruno “Ele terá que desistir de dançar na Rai 1 Porque eles esperavam registros do 4Hotel.”

É um grande negócio para Millie Carlucci, que agora terá que fazer horas extras Encontre uma alternativa adequada Do Chef Barbieri. Enquanto isso, nove concorrentes já foram anunciados (e confirmados) no elenco do próximo filme “Ballando”. Paola Perego e seu colega estarão lá Simone VenturaO cantor Bobby Solo o diretor Ricky Tognazzi o jornalista Antonio Caprarica do canal Tg1 e a esposa de Fabrizio Frizzi Carlota Mantovan. Mas também os anfitriões Teo Mammucari, o jornalista Giovanni Terzi e a apresentadora Rosanna Lambrocchi.





Em vez disso, há uma espera pela compreensão Quem será o júri?. Durante sete anos os nomes permaneceram os mesmos: Ivan Zazzaroni, Guillermo Marioto, Fabio Canino, Selvagia Lucarelli e Caroline Smith. Mas Millie Carlucci anunciou isso em entrevista a Davide Maggio Nenhum membro do júri foi confirmado ainda. Mas outubro está chegando e a emissora terá que anunciar suas opções em breve.