Réveillon na Europa: 8 melhores cidades para comemorar

Véspera de Ano Novo, ou Nochevija Como é chamado em Espanha, vai mostrar aos visitantes o quanto os madrilenhos adoram festejar. Madrid é conhecida pelos seus bares animados e por algumas das melhores discotecas de Espanha (não fecham antes das 6h). As celebrações começam antes da meia-noite da véspera de Ano Novo e continuam até tarde da noite. Comemore com o público em Porta do SolÉ a praça histórica a partir da qual se medem todas as ruas espanholas e o local mais popular para celebrar o Ano Novo em Madrid. Uma garrafa de cava e algumas uvas é obrigatória, pois a tradição é comer 12 uvas nos últimos 12 segundos da contagem regressiva.

Um local alternativo para celebrar a passagem de ano é templo debod, Um antigo templo egípcio dado à Espanha que oferece uma bela vista dos fogos de artifício. Existem centenas de casas noturnas para escolher na cidade. Dois dos mais populares são o Teatro Capital, que conta com sete pistas de dança e apresentações ao vivo à noite, e o Teatro Joy Eslava, onde você pode dançar até cansar. Lembre-se que a procura é alta, por isso, se você planeja ir a uma das discotecas mais concorridas, é recomendável comprar os ingressos com antecedência.

A noite – ou manhã – terminou com outra tradição espanhola: viz Cruzar Para o primeiro café da manhã do ano. San Ginés, em actividade há 125 anos, é a loja de chocolates e churros mais famosa de Madrid e está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano.