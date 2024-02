Sanremo 2024, Guillier ganha a noite de capa – Notícias

Geolier vence o desafio das capas, com mix de Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. O veredicto, que foi recebido com vaias no Hotel Ariston e que o vê preceder Angelina Mango, é fruto da transmissão televisiva, do júri da rádio e da sala de imprensa, e surge no final de uma noite que se afirma como uma viagem memória coletiva, divertida e divertida. Juntos são uma terna viagem pelas memórias e entre gerações, que enlouquece o público e as redes sociais.

Depois, entre os cinco primeiros estão Angelina Mango, Annalisa com La Rep di Lista e Coro Artemia, Ghali com Rachopper, Alfa com Roberto Vecchione.

No palco estão convidados maravilhosos, De Gianna Nannini a Roberto Vecchione, de Umberto Tosi a Riccardo Coccianti. O retorno repentino do Sr. Beppe Visicchio e Gales com Fiumi di Barol.

E um incrível Lorella Cuccariniqual Com uma combinação de seus golpes ele manda Ariston voando. A entrada no palco é espetacular, com os passos de dança: a apresentadora sai em frente ao palco, ao lado de uma jovem bailarina, homenageando-se como uma criança cheia de sonhos que viu o Bebo Budo na televisão, depois entra no grupo de dança no Ariston foyer e sobe ao palco ao som das maravilhosas melodias do medley. De Night Flies a Sugar Sugar, aqui estão Fiorello na versão de Manuel Franjo e Amadeus em jaqueta preta. Laurila cumprimenta Budo, que a lança: “Olá Bebo, te amamos”.

A quarta noite do festival – O que dá lugar ao protesto dos agricultores com um texto conjunto lido pela Amadeus – Abre com Fiorello, enrolado numa colcha, procurando o banheiro. Uma piada curta que incomoda devido a alguns problemas de áudio e vídeo. Na linha de honra está o Príncipe Alberto de Mônaco.

Todos os 30 artistas concorrentes se apresentam com seus convidados. Sangiovanni abre e canta a versão ibérica do seu Farfalle com a espanhola Aitana; Annalisa brilha com “Sweet Dreams” dos Eurythmics, em dueto com La Actor di Lista; Gazela e Fulminacci escolheram a noite dos exames, e todo o teatro os acompanha com as luzes dos seus celulares. “Beijo para Antonello Venditti. Obrigado por ter nascido, nós te amamos”, disse Gazelle ao final do show. Gianna Nannini, no palco com Rose Phelan, apresenta um medley de seus sucessos, Scandalo, Marvelous Creature e Sei nell'anima, que é recebido com longos aplausos. Todos estão dançando em pé com The Kolors, Umberto Tozzi, Ti Amo, Tu e Gloria, com Stash citando a letra do hit do Italodisco, “This Ain't Ibiza” no rufar final dos tambores. O público ficou encantado e aplaudiu Roberto Vecchione que cantou Sogna Ragazzi Sogna com Alfa e Riccardo Cocciante que apresentou Quando fini un amore com Irama, um sucesso intemporal que celebra o seu quinquagésimo aniversário.

O Bnkr44 achou graça porque queria que Pino D'Angiò subisse ao palco com a ideia de Quale, “trocando” Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani Che sia benedetta e Karma do Occidentali. A atuação dos French Skinned Saints ao som de “Hallelujah” de Leonard Cohen foi extremamente influente. “Não só Ariston, mas o mundo inteiro está cantando”, diz Amadeus, com Ricci e Boveri sugerindo que será Porque eu te amo e Mama Maria, com Paola e Chiara. Não há dúvida de que a combinação de Ghali e Rat Chopper foi um grande sucesso. Ele é um verdadeiro italiano: o rapper canta “I Dream of a New Italy”, uma terna homenagem a Toto Cutugno, falecido em agosto passado.

Clara contatou Ivana Spagna e o coral infantil do Teatro Reggio de Torino para Círculo da Vida, de O Rei Leão. Depois de alguns problemas vocais, Loredana Berti, acompanhada por Veneros, inicia com Ragazzo Triste de Luigi Tinco e antes de sair agradece ao técnico de palco Pippo Balistrieri, que trabalha no festival há 41 anos.

A homenagem de Angelina Mango a Papa Benno com Larrondine, com o Quarteto de Cordas da Orquestra de Roma, é emocionante. Trocamos o cadastro com o cartão de Alessandra Amoruso e Boumdabash. Dargen D'Amico homenageia Morricone com a Orquestra Babelnova e relança o seu apelo à paz. Mahmoud dá vida à profundidade do mar com Betty Tenores. Entre as atuações de maior sucesso estavam Negramaro e Malika com La Canzone del Sole, Il Volo com Stef Burns em Who Wants to Live Forever.

Uma ovação de pé para Vecchioni com Alfa



Grande emoção no palco Ariston e aplausos de pé do público para Roberto Vecchione, em Sanremo, em dueto com Alva na quarta noite do festival. O professor de canto interpretou a música “Dream boy dream” com o jovem cantor a concurso, que acrescentou um rap que terminava com algumas das suas rimas.

Lorella Cuccarini entra em cena também dançando com Fiorello-Franjo



Uma entrada deslumbrante em palco com os passos de dança de Lorella Cuccarini, co-apresentadora da quarta noite do festival, que começa dançando em frente ao Teatro Ariston, ao lado de uma jovem bailarina cheia de sonhos que assistia Pippo Budo na televisão , antes de entrar com a trupe de dança no lobby do Ariston e subir ao palco com uma maravilhosa variedade de melodias. Quando passamos de La notte Vola para Sugar Sugar, Fiorello aparece no palco com uma longa e grossa peruca preta, na versão de Manuel Franjo, o parceiro de dança venezuelano de Laurella. “A primeira coisa que quero dizer – disse Fiorello Frangio – é que estou assinando o lançamento não pela dança, mas pela poesia. E depois a sensação de calor que começa de cima e vem de baixo… para colocar nesta camisa e não deixe sair da ideia de fantasia Calças…O elástico dá uma sensação de decote…”

Grandes aplausos para Riccardo Cocciante com Irama



Uma ovação de pé para Riccardo Cocciante com Irama após a interpretação dupla de “When Love Ends”, que completa 50 anos. “Neste momento difícil que o mundo atravessa, queria deixar-vos com isto”, acrescentou Cocciante, cantando “Living in Love” de Notre Dame de Paris.

Gabbani faz reverência a Manoia em Sanremo



Francesco Gabbani se ajoelha diante de Fiorella Manoia. Depois do dueto com “Che sia Benedetta” e “Occidentali's Karma”, que conquistaram respectivamente o segundo e o primeiro lugar no Festival de Sanremo em 2017, a cantora convidada da noite cover repete a reverência a Fiorella como fazia há sete anos.

Fiorello traz Vessicchio e Jalisse para Ariston



O número mágico de Fiorello que faz uma aparição surpresa fora do Teatro Ariston atrás de um pano vermelho. Ele anunciou Jalisse (“Eu sou o único mágico que estraga o resultado”), mas surpreendentemente revelou o Sr. Beppe Vessicchio. “Na noite dos duetos”, exclamou Fiorello, “haverá um dueto em Sanremo entre os dois maestros, Leonardo De Amicis e Beppe Visicchio: duas batutas para vendavais”.

Amadeus dá a Cuccarini uma jovem Laurella vestida como ela



A mãe de Laurella Cuccarini, Maria, trabalhava com alta costura. Daí a ideia de Amadeus de dar ao seu co-apresentador uma boneca vestida exatamente como ela: “A Dona Marina, uma das nossas costureiras da RAI, fez com as próprias mãos e é uma oportunidade para agradecer a cada colorista que trabalha atrás dela”. Bastidores, maquiagem, cabeleireiro, técnicos”, afirma o diretor artístico.

Bagnaia em Sanremo: “Eu como DJ? É melhor ficar na minha moto”



“Estar aqui é incrível. Antes de descer as escadas, meu coração batia como se você estivesse competindo.” Pecco Bagnaia é convidado do Teatro Sanremo. Além de Amadeus, o bicampeão mundial de MotoGP com a Ducati também volta às comemorações em Mugello em 2023, quando improvisou como DJ: “Talento? Melhor com motos. Melhor continuar fazendo o que estou fazendo”, brincou. Motorista de Turim. “De manhã, antes de correr, assim que acordo, gosto de ouvir música. Toco todos os gêneros, dependendo de como me sinto. O rock me dá a energia certa. A música faz 100% parte do meu mundo. ” Diz Bagnaia.

Grite para Angelina Mango que presta homenagem a seu pai, Benno



Aplausos de pé e emoção em Ariston pela atuação de Angelina Mango, que prestou homenagem ao pai Pino com Larrondine, acompanhada pelo Quarteto de Cordas da Orquestra de Roma. A jovem artista, visivelmente emocionada, agradece finalmente à orquestra, ao maestro e ao seu irmão Giovanni.

Amadeus dá as boas-vindas ao DJ Gigi D'Agostino: “O capitão está de volta”



“O capitão voltou para nos fazer dançar”: foi assim que Amadeus cumprimentou o DJ Gigi D'Agostino no âmbito do Festival de Sanremo no palco flutuante do navio.

“Sem agricultura não há vida”



“Estamos perto dos agricultores”: Com estas palavras Amadeus conclui a leitura no Teatro Ariston de um trecho do discurso de Sanremo proferido pelos manifestantes agricultores de Sanremo. “Nos últimos dias – explica o Diretor Artístico – manifestei a minha disponibilidade para acolher no palco as causas dos agricultores que protestam para defender os direitos do grupo que consideram ameaçado pelas reformas europeias do setor. Estou agora lendo um texto que foi compartilhado com os agricultores presentes em Sanremo”.

Renja beija a filha Jolanda e Nick procura Laura



Depois de se apresentarem na noite cover com um medley de suas músicas mais famosas, Francesco Renga e Nick se tornaram os heróis da divertida cena. Renja beija sua filha Jolanda sentada na barraca e rouba sua bolsa (para ganhar pontos Fantasanremo) enquanto Nick procura Laura em 'Lauranon c'è' e cumprimenta uma mulher na barraca com um beijo.

