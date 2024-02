Grupos de entretenimento artístico e torneios simultâneos

Itália lidera a Europa no Campeonato de Patinagem Artística Sincronizada e Recreativa de Paredes Em Portugal, os Azzurri conquistaram 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze No último dia, surgiu o título por equipes do Monza Precison e a prata dos Royal Eagles

A cortina sobe em Portugal para o Campeonato Europeu de Patinagem Artística de 2023. Itália sobe ao topo da Europa com Total de 12 medalhas E 5 ouro, uma das quais conquistada hoje, último dia da prova continental. São 2 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze que os Azzurri trouxeram para casa, superando os rivais espanhóis ao longo dos tempos. Os ibéricos estão satisfeitos com o segundo lugar com um total de 9 medalhas e 3 ouros.

As competições do dia começam com corridas Sênior síncrono E é instantaneamente dourado para as nossas cores. campeões europeus 2022, A equipe exata de Monza (Astro Roller Skating ASD – MB) também confirma o título em Portugal graças ao espetáculo “A Máscara de Ferro” com coreografia dos treinadores Paola Biella e Roberto Riva e a nota é 67,78, merecida eles 2023. A plataforma também ganhou cor azul graças a Skate de precisão paulownia (Progresso Fontana, Polisportiva Lame – Pol. Spring Sez. Patt. BO – Dil. Aprutino TE), que está centrado Bronze Com 63.04. As campeãs italianas de 2023, orientadas por Sara Mattucci e Sara Saletti (que também cuida da coreografia), apresentaram o programa “Eu tenho um sonho”. Entre os dois grupos azuis estão os alemães Time dos sonhos Que conquistou a medalha de prata com o programa “Pássaro Voando” com nota 65,18. O outro grupo italiano termina no pódio Rolo síncrono (Sincro R. Calderara BO), já medalhista de prata do Campeonato Italiano 2023, que aqui em Paredes conquistou o quarto lugar com uma exibição intitulada “Duende” valendo 53,52 pontos. O grupo conta com Barbara Calzolari como coreógrafa e treinadora, apoiada por Cristina Lippi, Ilaria Bianchini, Roberto Stanzani e Giovanni Piccolantonio. A Sincro Roller alcançou o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Buenos Aires 2022.

Sênior síncrono

1 Equipe de Precisão Monza (Astro Roller Skating ASD – MB) ITA – 67,78

2 Equipe dos Sonhos da GER – 65,18

3 patins de precisão paulownia (Progresso Fontana, Polisportiva Lame – Pol. Spring Sez. Patt. BO – Dil. Aprutino TE) ITA – 63.04

Disse: Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos aqui em Paredes Ivano FagotoDiretor Federal do Setor Técnico – O quadro de medalhas nos sorri. Conquistamos muitas medalhas e medalhas de ouro importantes, afirmando-nos como líderes a nível continental, na presença de países de alto nível, em primeiro lugar a Espanha, que se revelou o nosso principal adversário, como era esperado nas vésperas da competição. Ao longo da prova tivemos um bom desempenho em todas as provas – enfatizou Fagotto – em alguns casos talvez poderíamos ter tido um resultado melhor, e vice-versa, repetimos nosso crescimento significativo em algumas provas, em especial na final do Cincronizato Sênior de hoje, “Conseguimos alcançar o ouro e o bronze.”

Com início ao final da tarde portuguesa, o Largo i Quartetos pequenos. Uma nova medalha para a Itália Bronze Ele conquistou Desejo de precisão (Adige B. Pastore VR e Patt.Art Trissino VI) com “Feeling Free” no valor de 45,58; Protegido, mas aprisionado numa jaula dourada, a liberdade está a apenas um passo de distância. O quarteto (Martina Dalla Riva, Stella da Rolde, Giada Veronese e Matilda Peretti), vencedor do bronze do Campeonato Italiano de 2023, foi formado em 2017 e tem direção de Silvia De Carli com coreografia de Alessandro Spigai. Quarto lugar (38,07 pontos) Patinação mágica (Artiskate VR) com “Shall We Dance”, um número de dança cativante e colorido. As patinadoras (Nicole Corradini, Alessia Veseli, Matilde Erbusti e Martina Bonner), que conquistaram o ouro no recente Campeonato Italiano de Reggio Emilia 2023, são treinadas por Sabrina Scazzi e Stefania Poli que também têm interesse em coreografia. Para o centro eles Na competição Junior Quartets estão os espanhóis Alkasmar Com “Bela Adormecida”. A Espanha também conquistou a medalha de prata, confirmando-se como a primeira concorrente da Itália nestes campeonatos continentais. Cpa Caldes D'Estrac sobe ao segundo lugar do pódio com a música “Three Sixty”.

Quartetos pequenos

1 Alkasmar – “Bela Adormecida” ESP – 49,25

2 Cpa Caldes D'Estrac – “Sessenta e Três” ESP – 46,67

3 Desejo de precisão (Adige B. Pastore VR e Patt.Art Trissino VI) – “Feeling Free” ITA – 45,58

Termina em grande com a apresentação evocativa Grandes grupos. A final só pode ser caracterizada pelo desafio que animou toda a prova continental, o desafio entre os azzurri e os espanhóis que partilham os riscos. para'ouro Conquistado pelos ibéricos. CPA Girona traz a versão de “Let me Live” para a pista digna do título europeu com 40,22 pontos. prata Para os campeões italianos de 2023, Águias Reais (SC Don Bosco TV) com o programa “In vino veritas?” O resultado é 37,13. As Royal Eagles já garantiram a medalha de bronze no Campeonato Europeu de 2022 e revisitaram os personagens de Gepeto e Pinóquio. Treinadora Emanuela Guizo, coreografia de Xavier Lopez Gonzalez. Bronze para Estilo de rolo (P. Art. Mignagola e SC Ponte di Piave TV). O grupo iniciou a sua atividade federal há cinco anos, conseguindo no ano passado a primeira qualificação para o Campeonato Italiano e, este ano, a medalha de prata no Campeonato Italiano de Reggio Emilia. O programa apresentado em palco aqui, em Paredes, intitulado “Viena 1 de Janeiro”, contou com coreografia de Marco Fortunato. Treinadores Valentina, Veronica Bellone, Martina Sottosanti e Marco Marco Fortunato. O outro grupo italiano ocupa o sexto lugar renovação (Skating Club Marano – ASD Patt. Malo – Patt. Breganze – ASD Gruppo Patt. Sarcedo), com programa intitulado “A Puppet Story” e coreografia do treinador Massimo Carraro, em colaboração com Angela Polito.

Grandes grupos

1 CPA Girona – “Let Me Live” Esp – 40,22

2 Águias Reais “In vino veritas?” Hora prevista de chegada – 37.13

3 Estilo de volta – “Viena, 1º de janeiro” ITA – 35.14

Todos os resultados estão disponíveis para consulta aqui

Fotografia de Raniero Corbelletti

Clique em com. + Fotos

Fotografia de Raniero Corbelletti