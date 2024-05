“Montalbano estava me engolindo, pensei em ir embora.”

A política, mas também o futebol, até que o seu percurso muda quando entra na Academia de Artes Dramáticas. Muito treinamento: “Para economizar, eu dormia em hotéis por hora, almoçava ou jantava, e durante muito tempo fui alabarda e só tinha três aulas”. Ele lembra das vaias em Veneza por Il Branco (“Achei que minha carreira ia acabar”) e do sucesso de Montalbano (“A certa altura pensei em ir embora, o personagem arriscou me engolir”). Formigli já tem uma piada pronta: “Também estivemos no ar na segunda-feira e com a audiência levei alguns golpes…”

O Festival de Televisão Dogliani terminou ontem e, estimulado pelas perguntas de Aldo Cazzolo, Alessandro Araimo, CEO da Warner Bros. Discover, explicou os princípios norteadores do Channel Nove. Amadeus é um investimento central e estratégico, enquanto Fiorello é um talento mas difícil de encaixar no cronograma, não há projeto de terceiros, não há possibilidade de tirar o Festival de Sanremo da Rai e é mais fácil ver uma novidade programa em colaboração com a CNN. Não tenha vergonha de comparar, especialmente quando se trata da Amadeus: “É um investimento importante. Estamos falando de 230 horários no horário nobre (das 20h30 às 21h30), além de dois programas no horário nobre para 16 noites.” Soliti ignoti liderará? “Quem sabe. Estamos avaliando opções de acesso e horário de pico. Ele tem muitas ideias na cabeça e ainda não decidimos em que tipo de programa vamos nos concentrar. Certamente haverá algo relacionado com a música que é a sua vocação natural. Tudo está aberto. Fator X? Acho que não, o Amadeus tem capacidade para lidar com coisas novas.” Com Fazio no ano passado e Amadeus este ano, Novi marcou os dois maiores sucessos televisivos. Fiorello poderia chegar também? “Nunca o conheci. Precisamos de um projeto muito claro, ele próprio tem ideias muito fortes. Porém, para mim, é difícil incluí-lo na nossa agenda de novembro neste momento histórico. Por exemplo, um programa matinal não seria economicamente sustentável para nós. Ao mesmo tempo, sei que quatro noites no horário nobre não seriam boas: precisamos dar continuidade aos nossos eventos para atrair investidores.”