Fedez Paparazzi com Garance Authié, é isso

Fedez era apenas um paparazzi com Garance Authié e postou uma foto com essa garota misteriosa, mas quem é ela?

Novo dia, novo drama. Vamos falar com você novamente sobre isso FedezMas não como você imagina. Há alguns minutos atrás O rapper postou uma história no Instagram na companhia de uma garota misteriosa com longos cabelos loiros . Mais tarde, foi Fotógrafos De mãos dadas com a pessoa da cena anterior. Mas quem é ela? Aqui está o que sabemos sobre isso.

Como reportado As pessoas são tão inúteisA garota em questão será chamada Garantia Authié E ela não é uma pessoa qualquer, mas uma modelo francesa de charme inconfundível. Há muito pouca informação sobre ele, por isso é difícil determinar sua idade com certeza. Do perfil dele LinkedIn Descobrimos que ela se formou no ensino médio em 2021 e atualmente está cursando a faculdade então deve ser aproximadamente 22 anos.

No vídeo postado nas redes sociais nas últimas horas, que você encontra no final da matéria, vemos Fedez e Garance Authier em ação. Monte Carlono Principado de Mônaco, para o Grande Prêmio de Mônaco. O rapper convida a garota para segurar sua mão, e então ela se aproxima e os dois começam a andar de mãos dadas . Entre a foto que o rapper compartilhou nas redes sociais e este vídeo condenatório, parece não haver dúvidas de que os dois existem definitivamente. Boas relações. Mas o que há no meio? Para descobrir, basta aguardar os anúncios oficiais.

O que você acha deste vídeo? Estou tão confuso com toda essa fofoca…

[FOTO: Instagram/TikTok]