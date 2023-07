Aqui está o programa “Summer Sammichelina”

A edição 2023 do Estate Sammichelina foi apresentada no passado dia 23 de junho na Presidência Regional, na presença de Delegar um assessor regional de cultura Graça D Barrypelo prefeito de Sammichele Lorenzo Nitti E membros do Gonta e da Câmara Municipal. Mais de 70 eventos organizados pela Administração Municipal em cooperação com a Região de Puglia, Cidade Metropolitana BarryE associações e atividades produtivas do território.

A promoção do território passa pela cultura, história, gastronomia e atividades vitivinícolas que fazem do município de Sammichele Barry Um dos municípios mais atraentes da nossa região, hoje é um destino turístico, também graças ao mais recente reconhecimento como uma das “mais belas aldeias da Itália”. Comentários do conselheiro sobre o programa de designações de verão de Barry:

“Hoje apresentamos os programas de verão de Sammichele, que este ano foi reconhecida como a vila mais bonita da Itália graças ao trabalho frutífero da administração e do prefeito. Neste verão Sammichele se tornará mais uma vez um ponto de referência para os turistas e, portanto, um meio de promover o interior.As pessoas não vêm à Puglia apenas pelo mar, mas também por nossas belas aldeias.

Queremos compartilhar tantos momentos despreocupados com tantas pessoas quanto possível – é o comentário do prefeito rede. – Sammichele é uma cidade dedicada à comida e ao vinho, frequentada todas as noites por muitos turistas, que tentamos manter felizes também em termos de música e entretenimento. Conseguimos apresentar um calendário bastante completo de eventos. O clímax começa amanhã com a noite romântica, a partir de 1º de abril temos uma das mais belas aldeias da Itália, depois temos a final do Miss Italia no dia 1º de julho e temos o Festival de Tango de 1º a 5º de agosto. Depois tem o Sammichele Music Festival, que agora está se firmando nacionalmente, vamos providenciar Gaia, Electra Lamborghini E Loredana Bertie e o vencedor do Amici, Mattia Zinzola. Tudo terminará de forma muito renovada Um festival de patas, petiscos e bom vinho No final de setembro, que concluirá um verão excepcional de eventos em que, podemos dizer em voz alta, todos terão entrada gratuita.

Tudo gira em torno do Castelo de Caracciolo, que abriga o Museu da Vida Rural “Dino Branco”, um tesouro de conhecimento e história. Do sexto ‘Relatório de Turismo de Alimentos e Vinhos da Itália’, surgiu recentemente que Puglia está subindo no pódio dos destinos mais populares para as próximas férias dedicadas à gastronomia: 23% dos turistas italianos e 22% dos turistas de alimentos e vinhos. Como visitar a Puglia, terceiro lugar nas preferências do ranking nacional logo após a Sicília e a Sardenha.

O verão de Sammichelina começa com “a noite romântica em uma das mais belas aldeias da Itália”, a noite de 24 de junho de 2023. Uma oportunidade para celebrar o amor e o romance na magia das praças e becos. Um programa riquíssimo desde o funcionamento do “Luci d’Amore”, passando por exposições, visitas temáticas ao Museu, atuações musicais, jantares à luz das velas organizados pelos restaurantes participantes no evento, onde a sobremesa foi o “Pensiero d’amore ”criado especialmente pelo chef O famoso Eugenio Massari.

Sammichelina Verão 2023 está cheio de novidades; A primeira é uma encenação da fantástica comédia “Sorrisi Neil Borgo” (5 companhias vão competir nos dias 30 de junho, 4-11-12 e 18 de julho). Outra novidade do verão 2023 é o evento “In Tango Festivalito”: a atmosfera mágica do tango (concertos ao vivo, conferências e milongas no campo) (29 de junho, 27 a 28 de julho e 1 de setembro). Este ano, o primeiro show chamado “Shall We Dance?” Duas datas (7 a 14 de julho) para promover as escolas de dança da região. Isso reforça a ligação do nosso país com as tradições carnavalescas. O regresso do festival de som “Sulle Ali della Musica” organizado em colaboração com Pro Loco “Dino Bianco”. Três noites (8-15-22 de julho) em que jovens talentos se desafiam ao som de sucessos musicais. O presidente do júri da noite final será o famoso cantor Fiordaliso.

Miss Itália remonta a Sammichele di Barry, com a final regional, a 1 de julho, organizada por Carmen Martorana Eventi. Em um cenário encantador da Piazza Vittorio Veneto, a Miss Rocchetta Beauty será eleita. A terceira edição do Sammichele Music Festival acontecerá de 1 a 5 de agosto na Piazza Vittorio Veneto; Os convidados deste ano serão: 01 de agosto Eiffel ’65; 02 de agosto Gaia e Mattia Zinzola; 03 de agosto Rove; 04 de agosto Electra Lamborghini; 05 ago Loredana Bertè.

o festival Barry O Jazz para no De Sammichele Barry, nos dias 25 e 26 de agosto, em um ambiente charmoso no Castello Caracciolo. Tudo isso graças a um projeto da Associação Abusuan em colaboração com o Ministério da Cultura, a Região de Puglia, a Puglia Promotion e o Pugliese Public Theatre. Além disso, em cooperação com a Cidade Metropolitana Barry Serão dois concertos da Orquestra Sinfônica Metropolitana (27 de junho “Vita Spriculata” e 21 de julho “Napoli e”).

O Prêmio Castello di Libri está agora em sua segunda edição. Figura desenhada pela comuna de Sammichele di Barry e pela Radici Future Productions. Os convidados premiados são: Franco Chiarello no dia 7 de setembro; Em 08 de setembro Gabriela Genesi e em 9 de setembro Gianfranco Feste.

Factory Film Festival (14-15-16-17 de setembro). Festival de cinema que abre as portas à arte e à música. Nasceu da colaboração com um ilustre parceiro: a Academia de Belas Artes Barrye a Puglia Film Commission e a Estação Espacial Internacional Rosa Luxemburgo.

Por ocasião dos 400 anos da morte de Miguel Vaz, personalidade do banqueiro português e fundador da Casa Vaz, hoje Sammichele di Barry. O evento, organizado pela Comissão Científica do IV Centenário de Vaz, e que decorrerá ao longo de três dias (21-22-23 de setembro) terá um denominador comum: redescobrir as culturas, costumes e tradições dos mundos que Vaz atravessou na sua vida.

Sammichelina Summer 2023 culminará com a quinquagésima sétima edição da Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino (29 a 30 de setembro e 1º de outubro). Sempre foi um dos eventos de gastronomia e vinhos mais importantes e populares da Puglia que, de toda a região e além, atrai muitos gourmets que vêm para Sammichele di Barry a seu critério.

O programa de verão é complementado e enriquecido por: conferências, projeções de filmes, apresentações de livros, exposições de fotografia e pintura, mercados de artesanato e produtos km0, karaokê, salões de dança e eventos ligados à tradição do Carnaval Sammichelino. Link do calendário para o programa Sammichelina Summer 2023 completo:

