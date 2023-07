Alessandra Mastronardi polêmica sobre seu anúncio

A atriz Alessandra Mastronardi voltou a ser falada com um anúncio que contrasta fortemente com sua personalidade sempre reservada e reservada.

Julho traz flores frescas de laranjeira para as casas dos VIPs. Entre eles também está uma atriz da Campânia Alessandra Mastronardi que finalmente vai se casar depois de anos de saudades do ator, Ross McCall. A história deles nasceu inicialmente como um simples conhecimento entre amigos em comum e depois começou durante as filmagens do filme escrito e dirigido por Ross, sobre nós. Estamos falando de 2017, a história já dura 4 anos, no início de 2022, as fotos juntas foram magicamente removidas de seus perfis Instagram. Naquela ocasião, Mastronardi também foi obrigada a explicar os motivos, a dissipar os boatos de sua suposta infidelidade: na verdade, ela entendeu que não estava convencida da pessoa e de seus sentimentos.

Mas em maio do mesmo ano, Alessandra foi paparazzi acompanhada por outro homem nas ruas de Roma. Não há dúvida de que ele era apenas um amigo, visto que ele se beijava em público e andava de mãos dadas. Com o passar dos dias, eis o primeiro detalhe: é Gian Paolo Sanninodentista da Clínica Tor Vergata e do Hospital San Rafael, na capital.

Alessandra Mastronardi: Crítica à “mercantilização” dos casamentos

O conhecimento de Alessandra e Gianpaolo remonta a antes de suas saídas públicas como amigos. De fato, conforme relatado por Mastronardi em entrevista ao feira de vaidade, o relacionamento deles começou há 17 anos, mas em vários momentos – seja noivo ou um dos dois – nada nasceu. Então o tempo mudou e Alessandra encontrou em Gianpaolo o amor que procurava: o amor que a faz imaginar que os dois estão juntos há 20 anos.

A proposta de casamento alcançou um lugar no coração de Sannino, uma trattoria no estilo dos anos 50 em Positano, e os dois se derreteram em lágrimas emocionadas. Alessandra confirmou:

Mas era Tal sonho e coisa desejadaO que parecia impossível se tornou realidade. Eu nem olhei para o anelAcho que o vi mais de uma hora depois.

É estranho como é apenas um episódio para trazê-lo à tona série de desentendimentos sobre esta futura união. Mas vamos dar um passo atrás. Uma característica peculiar de Alessandra é que ela sempre viveu seus relacionamentos amorosos de forma discreta. E ainda mais hoje, não há estrela ao lado dela, mas uma pessoa comum. Por isso, Mastronardi sempre foi admirada pelos fãs que, apesar de seus sucessos na televisão, sempre se mantiveram pouco inclinados a reclamar e fazer propaganda.

Infelizmente, a fama foi interrompida ontem, quando em seu perfil no Instagram ela postou um vídeo e algumas fotos com Sannino para divulgar a famosa marca de joias. Tiffany & Co. Ao fundo, ouvem-se as suas palavras ao abraçar Gianpaolo:

Mas eu não decidi dizer “sim”. Já era “sim”. Sempre foi “sim”. Não foi uma decisão.

A publicidade logo após o casamento – marcado para julho – afastou os fãs, tanto que alguém comentou neste post

Tristeza infinita. Mas como você monetiza qualquer coisa? Agora não existe vida real, tudo é apenas publicidade [advertising = pubblicità].

Enquanto espera para saber se os anéis realmente pertencem a esta marca, Alessandra preferiu não comentar o pequeno “deslize” no coração dos fãs.