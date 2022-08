Música e legalidade em selinunte Paul kalkbrenner ilumina o Templo de Hera

Um festival juvenil entre meio ambiente, saúde, terra, DJ sets e exposições. Também no palco, o Último Capitão, tudo está pronto para o evento divertido de caráter informativo-educativo que trará em 13 de agosto um dos festivais mais importantes da Itália aos templos sicilianos com um dos artistas mais famosos do mundo. Exposição contando o legado de Falcão e Borsellino, Jovens Sem Plástico Conversas sobre Sustentabilidade, Monumento em homenagem ao vereador Sebastiano Tosa. Palermo – Música e legitimidade em frente ao Templo de Hera, e aproveite o Templo C com vista para o mar. O Unlocked Music Festival retorna pela segunda vez ao Parque Arqueológico de Selinunte no sábado, 13 de agosto.

O evento, que também foi patrocinado pelo Ministério da Saúde este ano pelos conteúdos e valores que traz ao palco, trará para a única etapa do seu verão na ilha de Paul Kalkbrenner, a lenda mundial, tanto que foi escolhido como DJ convidado para a comemoração dos 25 anos da queda do Muro de Berlim, onde deu um show para meio milhão de pessoas na famosa praça em frente ao Portão de Brandemburgo.

Os temas selecionados este ano estão relacionados à saúde, território e meio ambiente. De fato, questões de importância social serão abordadas a partir de um estágio sem precedentes. Meta? Ensine as novas gerações a amar a si mesmas, aos outros e ao seu entorno. A líder do Projeto Música e Legitimidade, agora em sua nona edição, Valeria Grasso, mulher símbolo da luta contra a máfia e testemunha da justiça, que, por sua denúncia, se comprometeu a difundir uma cultura de legalidade. No palco – este ano é maior e cheio de surpresas e efeitos especiais – com o também ilustre Mario Caputo, que foi casado e promoveu o projeto desde o início, e Felice Crescent, diretora do Parque Arqueológico de Selinunte, que guiará o público para descobri-lo. A Nova Ágora, a maior do mundo antigo. O dia, que terá início às 15h00 e terminará às 2h00, será uma história coral longe dos ambientes institucionais tradicionais mas num contexto mais “leve” e informal ligado à música e ao entretenimento.

Um convidado especial do festival também é Capitano Ultimo, o homem que prendeu Totò Riina. O Coronel dos Carabinieri Sergio De Caprio é conhecido por ter realizado, quando era o chefe da unidade Crimor no Ros dos Carabinieri, a prisão do chefe da Cosa Nostra em 15 de janeiro de 1993.

Do isolamento do isolamento à violência contra a mulher

Quais são os efeitos do fechamento sobre os jovens e as mulheres? Este será um dos temas em cena. De fato, pesquisas recentes mostraram que uma série complexa de fatores, incluindo isolamento, sentimentos de incerteza e angústia dos pais, têm impacto na saúde mental dos jovens. Em particular, observamos uma deterioração na qualidade do sono e maiores dificuldades de concentração nas crianças, enquanto entre os adolescentes foi possível observar um aumento dos sintomas depressivos. Além disso, a necessidade de aliviar o humor levou ao aumento de alguns vícios comportamentais, como vícios de jogos de azar, videogames, álcool e drogas. Entre os convidados, para tratar do assunto, estará também o Presidente do Sindicato dos Médicos de Palermo, Salvatore Amato. Em colaboração com a Organização dos Médicos, Musica & Legalità será o porta-voz da angariação de fundos que contribuirá para a compra de alguns equipamentos para a área pediátrica na comunidade Biagio Conte Mission Hope and Charity.

Outra questão importante é a questão da violência contra a mulher. A epidemia e as medidas tomadas para conter a sua propagação (eg confinamento dentro de casa), bem como revelar as consequências sociais e económicas da crise provocada pela emergência sanitária, podem ter aumentado o risco de comportamentos violentos. Quem fala sobre isso é Marichetta Tirrito, chefe do Laboratório de Violência Contra a Mulher.

Monumento ao Comissário Sebastiano Tosa

A primeira edição de Música e Legalismo no Parque Arqueológico de Selinunte está sob escrutínio de um ex-assessor de patrimônio cultural que morreu tragicamente em um acidente de avião. Entre seus desejos está levar turistas, principalmente jovens, ao maior parque arqueológico da Europa. Assim, a edição de 2022 vai reviver a visão de Sebastiano Tossa com um monumento que confirma o compromisso que assumiu em vida precisamente no Parque Arqueológico de Selinunte.

Sustentabilidade junto com o plástico

Musica & Legalità quer servir de volante para sensibilizar os jovens, por isso está voltando sua atenção para a emergência climática. Na plataforma do festival, entre os convidados, haverá também um plástico gratuito Onlus contendo mais de um milhão e meio de quilos de plástico recolhidos em todo o país. Juntamente com mais de 250.000 voluntários, já organizou mais de 2.000 consultas de recolha, incluindo plástico e lixo, dando nova vida às terras completamente inundadas de resíduos. Sua mensagem já alcançou 36.000 alunos em escolas em todo o país.

Música, alinhamento

Paul Kalkbrenner será o artista mais esperado. Mas no palco, das 15h às 2h, alternam-se música ao vivo e DJ sets de alguns dos artistas sicilianos mais influentes da cena: o DJ Lucas Barone, uma banda ao vivo do Vossel feat Spike e uma equipe de trap-rap composta por Mr. Evil. Mc aka Future Empire, a cantora Nanni Patti e novamente Picciotto e Manphredi, ambos envolvidos no trabalho social e Mac feat Morey que irá se apresentar no palco “The Mafia Is Your Thing”. Davidino Huts, diretor de teatro, apresentará a noite.

Continua com apresentações de James My e Criss, Patti, Kasta, Marta Taddei (ao vivo de Roma), Fracys De Simone b2b Baglione e Daniele Travali (da equipe Unlocked). Haverá também Vltra, produtores sicilianos cujas faixas percorrem todo o mundo, de Miami a Ibiza, e Loverdose, produtor do Made in Sicily e proprietário da Prison Entertainment, uma gravadora internacional. Além disso, na sexta-feira, 12 de agosto, no Nirvana em Selinunte, Unlocked e RecordEventi farão a festa oficial do evento que terá estrelas internacionais entre os convidados: a dupla de Mark Foster e James Elliott, estrelas mundialmente famosas, pisará no console em todo o mundo Como Solardo e Vltra, a dupla siciliana que está marcando presença nos melhores clubes do mundo.

Só vídeo Maria

A história em vídeo produzida por Just Maria será aberta na noite de estreia. Para celebrar a volta de um festival de música a um local já conhecido por suas apresentações musicais e artísticas desde a Grécia Antiga, o vídeo – dirigido por Alessandro Albanese com direção de fotografia de Giuseppe Benoni e coreografia de Giuseppe Moscarello – apresenta uma homenagem que combina a historicidade de o lugar com música eletrônica. Os protagonistas são alguns dos atores e dançarinos da música contemporânea que, estimulados pelo forte apelo do Jardim Arqueológico de Selinunte, se reuniram dentro do Templo de Hera para incorporar seus próprios estilos em uma dança coral. Com um forte impulso estético, apenas com o movimento do corpo, celebram a ligação entre a tradição mais antiga e a música mais moderna, Paul Kalkbrenner.

Legado de Falcão e Porsellino, Galeria ANSA

A nova etapa da digressão siciliana terá lugar na exposição fotográfica da Ansa “O Legado de Falcão e Porsellino”, organizada por ocasião do 30º aniversário dos massacres da Máfia no Festival de Música e Legitimidade em Selinunte. Depois de Palermo, Favignana, Partana, Santa Margherita del Peles e Creto di Puri, a exposição dedicada à memória dos dois juízes, criada pela mais famosa agência de notícias italiana, será realizada a partir de 6 de agosto no Selinunte arqueológico. Parque por ocasião do festival. A exposição fotográfica conta a história de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: a adolescência em Palermo, a entrada no judiciário, o nascimento do “Comício Antimáfia”, o Julgamento Máximo, os massacres de 92 e a rebelião da sociedade civil.

Ingressos, camping e informações gerais

Os restantes bilhetes para o festival custam 41,50€ e podem ser adquiridos em www.unlockedmusicfestival.com. Os interessados ​​também podem passar a noite no acampamento oficial Music & Legality, a 400 metros do parque arqueológico, e aproveitar o serviço de ônibus de toda a Sicília.

O projeto é acompanhado por muitos parceiros institucionais: entre eles Ars, o Ministério do Turismo, Esporte e Lazer, o Departamento de Patrimônio Cultural da Sicília, a Associação de Médicos de Palermo, a associação “Legalità è Liberty” e a cidade de Castelvetrano. Os patrocinadores artísticos são Cruz Vermelha, TicketSms, Record Events, Nirvana, Apical, Pirolandia, Dolomiti Ice, Althea Palace, enquanto os parceiros de mídia Just Maria, Ticomunica e Radio Studiopiù. Por fim, os parceiros comerciais são Absolut, Malfy, Red Bull, Peroni Nastro Azzurro, Sicily Rental car, Geolive, AF Auto, Optic Portuguese e outras empresas locais que cuidarão da alimentação durante o festival.