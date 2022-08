“Não consegui chegar ao final do mês. A bronca de Morandi me fez ganhar San Remo »- Corriere.it

A partir de Sandra Cesaral

Cantora e compositora romena, que ganhou o Festival de Sanremo com a música “Take Me to Dance” em 1992: “Minha mãe levou Annamaria para jantar com Giorgio Gaber e Ornella Vanioni”

Quais eram suas armas letais quando menino?



“A. Ele está ali, no sofá.”

violão?



“Óbvio. Você vê alguém cantando e tocando, as meninas o seguem e dizem: eu quero fazer isso na vida. Com meu amigo Mario estávamos nos apresentando na Piazza Navona ou mesmo em Barcelona quando excursionamos pela Europa: éramos jovens, fofos e bonitinho. Não estávamos na rua porque estávamos nos divertindo. Mal ou estávamos desesperados. Para nós foram férias longas e com esse trabalho que tínhamos, ganhamos dinheiro para continuar a viagem. Mas eu nunca fui um Amante latino, os anos setenta foram assim: nos conhecemos, xingamos, e se nos amássemos, caminharíamos juntos.”

Aprendeu a jogar para capturar?

“Não, eu simplesmente amo música. Eu ouvi muitos deles, especialmente os americanos. E eu queria aprender a tocar músicas. Eu costumava brincar. Por favor, diga: Barbarossa brinca muito. Quando as pessoas lêem, elas não ouvem o tom de voz e não veem você rindo. Como eles distinguem as fontes? Eu estava pensando enquanto escrevia meu livro. E entendi a importância de rostos expressivos.” Luca Barbarossa, cantor, compositor e apresentador de rádio, chamou sua estreia literária Não perca nada Foi publicado em 2021 por sessenta anos. Agora ele o leva em turnê, misturando memórias e canções. “Não é uma autobiografia porque eu não sou Napoleão nem Frank Sinatra. Ele se concentra na minha adolescência, como um romance sobre o amadurecimento.”

Uma história que você gosta de compartilhar?

“Eu, Vendetta e Banco del Moto Socorso estávamos jogando no Pincio, uma noite organizada pelo PCI. A certa altura, ele pegou um benfeitor berlinger. O gesto surpreendeu, divertiu e relaxou. Esta é uma temporada que merece ser contada. Tomamos tudo como garantido, mas as crianças não assistem ao noticiário, não leem os jornais. Eles pensam em outras coisas. Nós, pais, deveríamos fazer mais para falar sobre o que eles não vivenciaram.”

Ele tem três filhos. Quem é o pai?



“Ter meu pai no rádio ou na TV para meus filhos deve ser uma dor enorme… É uma preocupação para mim. Em casa procuro não falar de mim e dar mais importância a eles. Gosto de emoções, mas sem estragá-las. Valerio, o mais velho, adora surfar, então ao invés de ir para a universidade em Roma, ele fez isso em Portugal, de frente para o mar. Flavio adora jogar, ele é muito bom. Estude música, não é como se eu fosse autodidata. Margot tem 12 anos e tem muitos interesses. Eles são bons, são sérios, querem fazer as coisas e não pertencem à geração Lying Downs da geração de Michel Serra.” READ Charlene Wittstock deixa Munique novamente após apenas 10 dias

O tênis é uma de suas paixões. Bom?

“Tudo começou nos anos dourados deste esporte na Itália. Eu tive o mesmo professor que Banata. Mas para se tornar um profissional é preciso um pouco mais de habilidades do que as minhas. Então me mudei para o país e assumi a música.”

Qual adolescente era?

“Difícil. Um rebelde fugiu de sua casa e não voltou por semanas ou meses. Eu desapareci, fui para a Inglaterra, para a América ».

Ele também organizou um cineclube no departamento de festas de Mentana, onde morava.



“Eu pensei assim. Olhando para trás, com ternura, pareço louco. Meus colegas iam a boates e se comunicavam com eles, eu mostrava filmes. Essa atividade política faz parte do trabalho voluntário hoje que amo: limpar matas e praias, ajudar quem precisa.”

O que restou desse menino?

Não éramos comunistas porque acreditávamos no Gulag ou em Stalin, éramos comunistas porque senão você era cúmplice de Andreotti e da máfia e dos massacres do Estado. Alguém era comunista porque tínhamos o pior partido socialista da Europa… porque Fontana Square, Brescia, estação Bologna, Italicos, Ustica”. Eu não estava lá para essa confusão. Do PCI passei para uma esquerda mais social-democrata. Mas a verdade, como de Gregory canta, é que Sempre e para sempre do mesmo lado você me encontrará. Eu me preocupo com as situações que o outro lado está passando como pesadelos: o direito ao aborto, ius soliE a ddl zan. Você permanecerá comunista pelo resto de sua vida, mesmo que o sonho seja desfeito por aquele que foi honesto ao admiti-lo e lê-lo. ”

Você conhece Giorgio Jaber?



“Sim, foi um privilégio. Quando criança eu ia aos shows dele. Nos anos 90, fiquei amigo de sua filha Dalia e fui para a casa deles em Milão, em Versilia. Lembro que uma noite, fomos pela primeira vez o Teatro Giorgio, então Ornella Vanoni estava esperando por nós para o jantar. Ela estava lá. Também minha mãe Annamaria, Pricadera. Aqueles eram os anos em que Berlusconi era um vilão absoluto. Ficamos chocados ao ouvir Jaber, frustrado, que não excluía ninguém . Então perguntamos no vestiário, seu rosto bonito pendurado, a toalha no pescoço: “Um pouco de qualidade?” soou como se uma criança tivesse pregado uma peça e esperasse ser repreendida. Sua imensa honestidade intelectual exigia que ele desempenhar seu papel e suas crenças”. READ Pare com a AstraZeneca na década de 1960, uma reviravolta repentina na Lombardia: sim, um lembrete sobre diferentes vacinas

Quantas vezes você visitou Sanremo?

“Nove. Será que algum dia serei perdoado?”

Precisamos de um emoji com uma cara de riso.

“No Ariston, toquei músicas inéditas. É uma das vantagens do festival. Não é que não tenha falhas, mas o potencial dá a você. sal de tâmaraQue ela cantou em 2018, é uma música no dialeto romeno

Não transmitiria nenhuma rádio, a não ser algumas emissoras que apoiavam Roma. Hoje, você pode fazer rotas alternativas. Mas na década de 1980, quando comecei, o sistema e as gravadoras não tinham imaginação. Sanremo era um dos talentos da época: ou ir ou estragar.”

O festival ganhou em 92 com a música “Take Me To Dance”.



“Mas eu queria cantar coração de ferro, mais ocupado. Foram Morandi e Dalla que me disseram: “Você tem que se livrar do fedor debaixo do nariz”.

Sua primeira vez foi em 1981 com “Abstract Rome”. Alguma vez ele disse a Venetti que era anti-Roma Capuccia?



“Não. Eu vivi os anos de balas, vendo pessoas morrerem durante manifestações, bombas de gás lacrimogêneo sendo disparadas na altura dos olhos, nas costas dos meus amigos. Eu me esquivava deles com dificuldade. A cidade era fogo e chamas. Por outro lado , Antonello falou de Roma como em um soneto do século IX Dez: Cúpula, santidade, majestade, carruagem. Percebi que depois que essa música foi além da história, era uma declaração de amor. Achei que Vendetta ouviria Roma despojadaexpulsar minha raiva. Em vez disso, ele entrou no estúdio enquanto eu estava gravando. Ele disse: Bella, posso tocar piano? Eu, um verme, em um instante me tornei um grande fã dele.”

Após este sucesso, a crise. Porque?



Para acertar uma segunda música, Via Margotta5 anos se passaram. Enquanto isso, com meu violão e saco de dormir, entrei nesta casa e tive que pagar o aluguel: 365 mil liras por mês. A princípio está tudo bem. Depois comecei a ter problemas com a minha gravadora, a Fonit Cetra, o meu primeiro disco não correu bem, não tive continuidade…».

Como ele viveu?

“Foram anos difíceis, voltei a tocar em clubes, e tinha aquele nome que me permitia não tocar piano. Não consegui chegar até o final do mês. Para conseguir o aluguel, devolvi um quarto para o dono do apartamento.

Como você se recuperou?



“Sempre fui atormentado por ficar sem dinheiro, provavelmente como todos aqueles que saíram de casa mais cedo. Essa ansiedade me fez procurar uma saída. Chegou o ponto de inflexão roubou o amor“. READ Barbara D'Urso vítima de um perseguidor: 'Meu estilo de vida mudou, infelizmente'

Em 88, novamente em Sanremo. Fale sobre agressão sexual. Liberte a fúria das feministas e outras.

“Acusaram-me de explorar o drama feminino por dinheiro. Fiquei arrasada com a polêmica. Felizmente, nem todos acreditaram. Guardei o telegrama que Dario Fu e Franka Ram me enviaram na noite passada. Disseram que a questão feminina passa por um denúncia do homem. Dá-me força».

Ele conseguiu se livrar da foto do menino ao lado?

“Eu não tenho isso com os mocinhos, mas subestimado. Quando você faz um trabalho público, eles te dão um rótulo com o qual você tem que concordar. Naquela época eu vivia mal: eu queria ser Bob Dylan e eles queriam que eu me tornasse Miguel Bosé ».

Ele nunca desistiu?

“Eu estava confortável em meio às dificuldades. O esforço diário de escrever músicas melhores do que as que compus era mais conveniente para mim do que ser o fetiche das massas. Da série: Fique no carrossel como um hamster e gire A nossa vida é a vida do artesão, se não tiver cuidado Feche a sua loja O sucesso é apenas uma coincidência.”

Ele se reinventou com o Radio2 Social Club, qual artista foi mais legal?

“Lucio Dalla. Nós já nos conhecíamos muito bem. No rádio eu vim de graça. Lucio era um gigante. O gerente poderia ter dito: “Cante uma peça e pague por isso.” Em vez disso, Lucio sentou-se, acendeu o cigarro , e perguntou: “O que você quer de mim?” Sou rico , Karuso? “. Estávamos céticos. Ele voltou muito. Ele não fez o trabalho pelo dinheiro, mas porque lhe deu felicidade. Ele era Jazman. O músico tem instinto e paixão e leva menos do que os outros ».

Por outro lado, de Gregory não quis vir.

“Ele diz que eu fiz bem para o clube social. No começo ele disse não. Então ele começou a nos ouvir e me pedir para participar. Finalmente ele chegou em casa. No dia 8 de dezembro éramos eu, ele, Giorgio Valletti e o barulhento que imitou o som de bolas quebradas enquanto fazia uma árvore de Natal Um episódio para recordar ».