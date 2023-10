Pogba, Atlético de Madrid, Liga Italiana e Sinner: as últimas

Ouça as notícias atuais em menos de 2 minutos





Pogba, contra-análise de hoje. Juventus – Torino, mudança de árbitro





Hoje, a análise anti-Pogba muda o árbitro da partida entre Juventus e Torino. O pregador elogia o pecador

ROMA – É dia de teste para Paul Pogba, que testou positivo para testosterona em um teste antidoping após a partida entre Udinese e Juventus, em 20 de agosto. Na presença do advogado da parte, será hoje examinada uma amostra de urina do jogador francês B. Caso o resultado positivo se confirme, e com o risco de ficar afastada por um longo período, a Juventus poderá começar a rescindir o contrato de Pogba para dar margem de manobra ao diretor esportivo Giuntoli diante da janela de transferências de janeiro.

Há notícias importantes relacionadas ao clássico entre Juventus e Torino, marcado para sábado, às seis da tarde, na oitava rodada do torneio. Inicialmente o Derby Mole foi atribuído ao árbitro Antonio Rapuano, mas houve mudança na nomenclatura. Seu lugar, aliás, em breve virá de Davide Massa. A substituição foi necessária após uma lesão muscular nas costas.

Durante a recente partida da Liga dos Campeões entre Atlético de Madrid e Feyenoord, no Wanda Metropolitano, vários espectadores holandeses invadiram a área VIP do estádio. Os manifestantes explodiram em um sinal para lutar. O caos causado pela sua presença exigiu a intervenção da polícia espanhola, que felizmente conseguiu controlar a situação. A polícia entrou na área VIP com equipamento anti-motim e bastões nas mãos: seis torcedores do Feyenoord foram presos.

Após o sucesso histórico alcançado por Jannik Sinner no torneio ATP 500 de Pequim após derrotar Medvedev na final, Carlos Alcaraz, que foi derrotado nas semifinais pelo próprio italiano, comentou às vésperas de sua estreia no torneio Master 1000 em Xangai, dizendo: Vitória de Blue: “Não assisti a final inteira, mas não estou nem um pouco surpreso. Conheço a habilidade de Yannick, seu nível. Ele é um dos melhores jogadores do mundo no momento e pode vencer qualquer um . Sinceramente, esperava que ele vencesse, e o nível em que jogou foi inacreditável.