Big Brother 5 de outubro, candidatos e excluídos da Câmara dos Deputados. Beatrice Luzzi está imune

O oitavo episódio da série Big Brother E disposições que contribuíram, pelo menos minimamente, para livrar o reality show apresentado por Alfonso Signorini de enredos óbvios e conteúdos chatos. Este é quem Elimine o concorrente E quem sou eu? Novos nomeados Na noite de 5 de outubro.

Nunca antes esgotamos este número de inquilinos nomeado Desde o início desta edição do reality show Canale 5. Após o episódio de segunda-feira, eles foram para a televisão aberta Alex Schwazer, Lorenzo Remotti, Letizia Beatris E os organizadores das nomeações Valentina Modini, Rosie Chen, Vittorio Minuzzi, Giselda Torresan, Beatrice Luzzi e Arnold Cardaropoli. No entanto, o objetivo da transmissão televisiva era a preservação, e não a abolição. Basicamente o público foi chamado e escolheu o que mais lhe convinha favorito. Os primeiros a serem excluídos são Arnold, depois Lorenzo, Valentina, Vittorio e Letizia. Entre Giselda, Alex e Beatrice, Beatrice Luzzi era a favorita do público. Consequentemente, ele também obteve imunidade de direito.

Então aqui está Corrente humana. Aí a atriz teve que escolher para quem mandar Transmissão de TV Flash Entre os demais candidatos ao último episódio, ele escolheu Lorenzo Remotti. Que teve que trazer outro inquilino com ele para a TV. Ele foi escolhido Arnaldo Cardaropoli. Que ele traz consigo para a televisão Valentina Modini. Quais nomes? Vitório Minuzzi. O que deve ser eliminado é Lourenço. Ao ser eliminado, Ciro Petrone começa a chorar como nunca em nenhum dos filmes em que atuou.

Como foram as nomeações? O principal candidato para este novo episódio é… Grécia ColmenaresQue recebeu o maior número de indicações. então Valentina Modini e Anita Olivieri. Nesta semana, portanto, as indicações são todas femininas.