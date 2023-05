A Confederação Marche Spettacolo de 47 súditos propõe iniciativas de alta qualidade entre teatro, música, ópera, dança e circo contemporâneo

As Marchas apresentaram o show ao vivo na Feira do Livro 2023. O Consorzio Marche Spettacolo, entidade que atualmente reúne 47 sujeitos atuantes no setor, se apresenta como representante da Um setor diversificado e coeso que Ao longo do ano são apresentadas performances e iniciativas Alta qualidade, entre Teatro, Música, Ópera e Dança E Circo Contemporâneo.

A definição de “distrito de 100 teatros”, característica que as Marchas pretendem que seja reconhecida pela UNESCO, só pode ser reconhecida em Interdisciplinaridade da performance teatral. do território. Da prosa ao teatro clássico, das experimentações contemporâneas à ópera, do teatro social ao teatro infantil, todas as semanas é possível reunir-se no auditório e desfrutar de um novo espetáculo.

Com a chegada do verão serei eu festival Para roubar o espetáculo: de junho a setembro haverá datas com concertos de pop, jazz e música clássica, passando pela ópera, atração turística incontornável da nossa região, mas também com festivais, dança teatral, dança contemporânea e circo contemporâneo.

De Pesaro a Ascoli Piceno, passando pela costa e aldeias, o entretenimento ao vivo de Marche oferece atividades para residentes e turistas, adequadas para todas as idades e interesses.

“EU’Displays Lazer na Marca Meu cabelo E toque todas as provínciasEle afirma Cassete Cateusa, Presidente do consórcio Marche Spitacolo. “União, A.; Único em todo o país que isso exibição proeminente Para o setor regional de artes cênicas, junto com suas subsidiárias, forma uma densa rede de entretenimento, treinamento e bem-estar cultural Ao público, capaz de promover o património cultural das nossas terras e potenciar a sua estabilidade desenvolvimento“.

Como prova disso, a edição de 2023 da Patrimônio no palcoprojeto coordenado por Distrito de Marche E Marquee Entertainment Union Em cooperação com Marquee Mabé um bom exemplo de interesse direto em atingir toda a região e suas comunidades: intervenções de performance ao vivo dentro de institutos culturais espalhados pelas cinco províncias da região, para tornar Património Artístico e Cultural de nossas terras. Todos os eventos programados de maio a outubro podem ser consultados www.patrimonioinscena.it.

A participação cultural como recurso para o bem-estar das comunidades é parte integrante da política da União, à qual foi confiada a coordenação das atividades de bem-estar cultural da região MARC por meio de um acordo trienal 2022-2024. Referindo-se aos objetivos das práticas culturais de bem-estar, mencionamos em particular o projeto Performance – Artes cênicas para promover o acesso social ao bem-estar na Europaintegra o programa Europa Criativa 2021-2027, em que o consórcio é pioneiro numa parceria constituída por associações culturais da Suécia, Portugal, Hungria e Roménia.

