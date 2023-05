“Era uma história sem futuro.”

Nicole Santinelli E Carlos Alberto Mancini eles terminaram. O casal nasceu sob os holofotes homem e mulher Durou pouco mais de duas semanas. Anunciado por um ex-pretendente que não conseguiu se conter lágrimas durante a transmissão ao vivo Instagram. Mas nas últimas horas também Nicole Santinelli Ele escolheu quebrar o silêncio postando um clipe de áudio em seu perfil Instagram em que apresenta suas considerações a respeito.

U&D, Nicole Santinelli deixa Carlo Alberto Mancini: Chegam as escavações de Over Throne

U&D, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini terminaram (já): ele explica o que aconteceu aos prantos

Nicole Santinelli Ele escolheu comunicar suas explicações sobre o que aconteceu com Carlos Alberto Mancini Ao postar uma postagem em seu perfil Instagram.

Olá a todos. É com muito pesar que me vejo obrigado a fazer esta declaração. Sinceramente ontem, depois de um momento tão difícil para mim também, nem mesmo depois de 30 minutos de separação, não tive vontade de revelar tudo a vocês. Embora eu tomei essa decisão fiz por nós dois porque da forma que eu vejo o amor ninguém deve trocar sua essência por outra pessoa. Apesar da incompatibilidade tentei continuar pois tive uma pessoa rara e sensível que dizia que me amava. Naquele momento , depois de perceber que meus sentimentos não iam crescer, preferi falar a verdade”, explicou o ex-tronista.

Nicole então acrescentou: “Sinto muito a todas as pessoas que acreditaram em nós, mas não era certo fingir continuar uma história sem futuro. A propósito, você está me perguntando como vai terminar entre eu e Andrea. O que senti e pensei no show não posso negar. Agradeço a todas as pessoas que tentaram entender o que estava acontecendo e o que aconteceu ao invés de me atacar. obrigado a todos”.

Leia o artigo completo

em Leggo.it