Terças-feiras em San Lorenzo, apenas para pedestres e muitos compromissos

O rico espetáculo de verão da cidade é enriquecido por um novo calendário de eventos no Centro.

Cantina Canistracci, Piano A e Ombre Rosse – em colaboração com a Associação Cultural San Lorenzo, Fedro Cooperativa Sociale, Nuova Editrice Berti e Scintille Book Club, com o apoio da Confesercenti Parma e o patrocínio da Prefeitura de Parma – apresentaram seus novos projeto, que incluirá Piazzale San Lorenzo e fará dela um ponto de encontro de música e cultura.

o Terça-feira em São Lourenço É o novo formato que acolhe, a partir de terça-feira, 30 de maio, apresentações de livros e autores, concertos ao vivo e espetáculos culturais durante os três meses de verão, dirigido a um público alargado e heterogéneo em termos de idades e interesses.

“Nosso principal objetivo é trazer as pessoas de volta para viver e desfrutar de uma das praças mais bonitas de Parma – explica Daniel Piccione, diretor da vinícola Canistracci e um dos organizadores das terças de verão -. Como Associação San Lorenzo, formada por comerciantes e moradores, quisemos criar uma divertida revista cultural na qual possamos nos encontrar, discutir e nos divertir, levando a uma participação ativa e sendo uma fórmula integrada com as necessidades do bairro. ”

Das 18h30 às 23h30 a praça estará encerrada ao trânsito e passará a ser palco de eventos musicais e culturais: uma sala de estar no centro da cidade onde poderá propor uma série de eventos culturais totalmente gratuitos, conversas aprofundadas, iniciativas para crianças e famílias, música e iniciativas gastronômicas.

Haverá noites de aperitivo literário e concertos de blues ou fado português da Fedro Cooperativa Sociale, noites dedicadas às crianças, dirigidas por Orso Ludo e Mago Gigo, noites de dança e uma extraordinária oportunidade de teatro dialético.

Além disso, a segunda edição do Festival de Mississippi a Boe o evento complementará o rico calendário projetado para terça-feira.

A lista de eventos programados pode ser encontrada na página do Instagram: @i_martedì_in_san_lorenzo

“Como Confesercenti Parma, respondemos com entusiasmo às necessidades e solicitações recebidas dos organizadores – continua. Francesca Chittolini, Presidente da Confesercenti Parma. Esta revisão propõe-se como mais uma importante iniciativa de criação de valor acrescentado em mais uma bonita zona do centro histórico. Um calendário que apresenta propostas transversais, que podem incluir diferentes idades e interesses, construídos e curados em colaboração entre empreendedores e residentes.”

Lorenzo LafaggioO vice-prefeito de Parma enfatizou o valor cultural da iniciativa: “É verdade que estamos tentando reviver a vida noturna desta praça, que é um dos lugares mais bonitos da cidade, com propostas culturais, não apenas de entretenimento Ele precisa de consciência para aumentar sua vitalidade.

Também satisfeito Claire Fearneseassessor de renovação urbana do município de Parma: “Como administração, patrocinamos com prazer esta iniciativa, ficamos imediatamente convencidos da fórmula que viu a participação, de fato, da proposta dos operadores deste belo local da cidade juntamente com alguns moradores que pertencem à associação San Lorenzo, apenas para revitalizar a vida de uma forma original e com um calendário de atividades muito rico e variado, como seriam as noites de verão na cidade.”

“Hoje oferecemos uma revisão de verão às terças-feiras em San Lorenzo”, acrescenta Pedro Iacarino, Presidente da Associação Cultural San Lorenzo – Revista de Entretenimento Cultural e Musical. Toda a praça, graças ao município, será pedonal. A ideia é libertá-lo dos meios e devolvê-lo um dia por semana neste verão aos residentes e a todos os cidadãos que queiram participar.”

Antonio VinciDiretor da Confesercenti Parma, referindo-se à importância deste tipo de iniciativa para todo o centro da cidade: “E Para nós, a Confesercenti tem o prazer de apoiar os comerciantes desta bela zona da cidade e do centro histórico para projetos que acreditamos possam trazer uma verdadeira mais-valia à vivência do nosso centro, também graças à proposta de desenvolvimento cultural e musical iniciativas. A novidade é que a zona será pedonal durante algumas horas, os comerciantes irão contribuir com as suas próprias propostas e os cidadãos poderão beneficiar deste contexto de uma forma alternativa ao habitual. Nosso centro da cidade será descoberto e vivenciado todos os dias da semana, assim como no fim de semana.”