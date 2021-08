Novo concurso para barco diurno de luxo para Crunchy

Luxo – 04/08/2021

A Cranchi Yachts optou por um formato digital para o seu evento de apresentação de modelo mais recente: o A46 Luxury Tender, um iate de primeira classe pelas suas características e atitude que merece ser lançado com um carácter inovador. O evento digital que apresentou a joia da criatividade e beleza italiana ao mundo foi orquestrado por Andrea Piccioni, chefe de vendas da Volvo Penta, e Christian Grandi, que assinaram uma direção artística totalmente original. Do Naval Test Center, o showroom da Cranchi Yachts em San Giorgio de Nogaro, no Adriático, vimos as últimas notícias.

Lance de luxo A46

O novo bebê do grupo Crunchy iates É um barco luxuoso de 46 pés de altura, com características distintas que também o tornam ideal como um day boat ou speed cruiser. Olhando para ele, você imediatamente sente uma sensação de originalidade, percebe a força e a beleza da ideia.

O designer Christian Grande queria enfatizar as linhas horizontais Para liberar o novo Cranchi: a correia traça uma linha bem esticada e não é interrompida por nenhum elemento vertical ou marca. O destaque da bracelete é acentuado pelas linhas do corpo de vidro que define a caixa. Um corte básico, delicado mas não agressivo.

Toda a circunferência do iate pode ser percorrida com o pé seguro sobre os tendões transitáveis, sem encontrar quaisquer obstáculos. Assim, é muito conveniente mover-se do centro do barco – onde a unidade de direção, a haste e a mesa estão localizadas – em direção à proa do navio e em direção à popa do navio onde os assentos extras e espaços confortáveis ​​se encontram: desta forma, três centros de gravidade bem espaçados e perfeitamente espaçados são criados ao mesmo tempo. Conectado para oferecer ao proprietário um local seguro, voltado para diversão, relaxamento e convivência.

O elegante canto da cozinha é o verdadeiro centro animado e emocional do iateEquipada com fogão, pia, geladeira e máquina de gelo para melhor aproveitar momentos de descontração e diversão e momentos de petiscos ou refeições. Atrás do bar está uma mesa que oferece assentos espaçosos em ambos os lados: um pequeno sofá virado para o bar e, do outro lado, o grande solário traseiro que, graças ao encosto regulável, funciona como um segundo sofá.

Em frente ao bar, há três bancos dianteiros em um estilo elegante e esportivo. O assento central é para o piloto, na frente dele fica o assento grande unidade de direção Equipado com o melhor que a electrónica de hoje pode oferecer, para manobrar o barco e gerir todos os seus sistemas de domótica e entretenimento.

A posição de direção é protegida pelo pára-brisa envolvente e por Um T Top extraordinário que é um dos fatores originais do A46 Luxury Tender. Icônico pela beleza de suas linhas e o efeito cromático sugestivo das fibras de carbono, o deck sólido de largura total caracteriza a profundidade da estética e do caráter de seu iate. A capa é de alta tecnologia, muito leve e resistente, com iluminação e sistema Hi-Fi integrado, mas as sensações que pode evocar são bastante românticas. Isso se deve principalmente ao sistema de lâmina que permite que a capota rígida abra em poucos segundos, criando peças de luz e sombra que fazem sugestões únicas, perfeitamente alinhadas com o estilo high-end do A46. A sombra fornecida pela capota rígida também pode ser estendida para o resto do cockpit graças aos acessórios ergonômicos.

Em frente ao novo Cranchi Dayboat, há também um segundo deck Que, graças a uma configuração que lembra a clássica ponte portuguesa, é ideal como assento adicional.

Em vez disso, a área da popa domina o grande deck Que, conforme referido, pode desempenhar uma dupla função graças a um encosto regulável e amovível que permite isolar o sofá que se dirige para a mesa de centro.

Para descobrir as características mais surpreendentes do A46 Luxury Tender, no entanto, é preciso olhar para os aspectos deste deck. As bordas superiores das laterais são largas e proporcionam um assento extra confortável, perfeito para momentos de convivência casual. As próprias anteparas podem ser abertas com um servomecanismo operado eletricamente para expandir significativamente o convés da cabine (mais de 5 metros) com duas varandas projetando-se acima da água, em perfeita continuidade com o piso da cabine. Aqui está outro fator bacana: o espaço é ampliado e os acessos à água duplicados, com duas plataformas nas laterais somadas à plataforma de ré, que por sua vez pode ser movida no sentido para cima / para baixo e no sentido transversal.

Sob o convés de ré abre um garagem que pode acomodar tendas aerodinâmicas de até dois metros de comprimento, a costa afundável é muito útil para colocar na água e retornar para a água.

Obviamente, este iate chama para o ar livre, mas não é por isso que o estaleiro é negligenciado Espaços sob o convés Com soluções conversíveis altamente elegantes e práticas. Na verdade, a dinette pode ser convertida em uma área de dormir, acrescentando à cabine de popa confortável e completa. O banheiro tem um box amplo separado.

Existem várias soluções, tanto na cave como no cockpit, que facilitam a ligação a dispositivos electrónicos: tomadas USB à prova de água, carregador universal sem fios para smartphones e Sistemas de áudio e entretenimento Pode ser gerenciado de qualquer posição.

O novo A46 Luxury Tender é Alimentado por dois motores Volvo Penta IPS D6 de 480 HP (2 x 353 kW) – que garantem uma mobilidade ideal e reduzem o consumo.

As cores da carroceria e a decoração podem ser personalizadas usando o software Cranchi Atelier Para fazer o estilo deste iate inspirado em boas maneiras A emoção da cultura mediterrânea.

