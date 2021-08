Vêm ex-homens e mulheres. Brigas garantidas

O Big Brother Vip está no centro das fofocas. O elenco está em preparação, desta vez o concorrente confirmado para o próximo ciclo vem de homens e mulheres.

O Big Brother Vip está quase pronto: a próxima temporada vai deixar o público louco! Novidades inesperadas e emocionantes na loja, a começar pela seleção e identificação dos concorrentes, verdadeiros heróis do programa.

O Big Brother Vip é um formato de sucesso. O que mais se fala em casa na Itália é um encontro semanal fixo com os telespectadores. Duas vezes por semana no horário nobre Canal Cinco, Alfonso Signorini Ele oferece um show impressionante e sem precedentes. Boatos já estão circulando por aí Participação no GF Vip de um competidor da Ilha da Tentação, mas não só ele, Com certeza há mais um personagem!

Emoções, relacionamentos e histórias se entrelaçam com a dinâmica da produção. Atitude que torna os eventos mais interessantes e imperdíveis para os fãs leais que os seguem GF desde o seu início.

Alfonso Signorini Ele sabe muito sobre o caminho que deve seguir dentro de casa, pois foi o maestro que acompanhou os competidores e o público. Na versão mais longa, devido à pandemia do vírus corona. O público já não pode deixar de se divertir com os acontecimentos da casa, aliás o programa foi uma panaceia durante o encerramento!

No entanto, há uma grande notícia desta vez, Um novo competidor se confirmou, seu rosto já é conhecido porque fez homens e mulheres!

Big Brother Vip 2021: Tudo para homens e mulheres!

Selecionar concorrentes privados é o primeiro passo para garantir o sucesso do programa. Cada edição possui características únicas e incomparáveis, basta lembrar que O personagem acaba de confirmar que ele realmente criticou os rivais dentro de uma casa Big Brother Vip da última versão!

Portanto, pode-se enfatizar que foi o destino que decidiu qual competidor entrará oficialmente na casa na próxima versão, Sully se levanta!

Soleil Sorge é o novo candidato, é oficial! Soleil Ela é uma modelo, showgirl e influenciadora que nasceu em 1994 em Los Angeles. Conhecido por ser amigo de um irmão Belen Rodriguez, Jeremiah, E o ex-Givino Luca Onstini, só conhecido homem e mulher, Porque ela era noiva dele!

Mesmo que eles tenham saído juntos como um casal desde então programa de namoro do canal 5, Trai o namorado Luca com Marco Cartasinhae acabei de descobrir, Ao vivo na TV na GF. Sabemos que o programa está cheio de eventos turbulentos e emocionantes, mas haverá alguns bons com caráter como Com certeza!